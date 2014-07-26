حبيب جينيفر لوبيز السابق يفاجئها في عيدها

تلقّت النجمة العالمية Jennifer Lopez رسالة معايدة من حبيبها السابق Casper Smart، بمناسبة عيد ميلادها الـ 45.

وبهذه المناسبة، نشر الراقص Smart صورة لقالب الحلوى الذي أهداه لـ Lopez منذ عامين في عيد ميلادها، حيث علّق قائلاً: "عيد ميلاد سعيد لأجمل lil bear في العالم.. أتمنى أن تتحقق جميع أمنياتك وأحلامك".

وقد احتفلت المغنيّة الجماهيريّة Jennifer Lopez بعيدها في مطعم Nammos بـ Southampton، بحضور أكثر من 100 شخص من النجوم والأصدقاء.

ولا بدّ من الإشارة إلى أنّ J.Lo، وبعد انفصالها عن حبيبها الشاب Casper، منذ أشهر قليلة، ارتبطت بنجم الرقص مع النجوم Maksim Chmerkovskiy، وفق ما تردّد العديد من الأخبار، بالرغم من أنّه أعرب عن رغبته في أن تبقى علاقتهما ضمن إطار الصداقة فقط.

وفي الوقت الحالي، أكّدت Lopez أنها ستكرّس حياتها فقط لطفليها التوأمين Max و Emme من زوجها السابق Marc Anthony، كي تؤمّن لهما حياة مثاليّة بعيدة عن المشكلات والخلافات.

يُذكر أنّ قاضي محكمة لوس أنجلوس العليا John Sandoz، أصدر قرار الطلاق لصالح Lopez وAnthony في حزيران الماضي، فهل يحافظ النجمان على حياتهما العملية بعد انفصالهما عاطفياً؟

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