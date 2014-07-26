الشاهد الثاني في «مذبحة رفح الثانية»: لا أتذكر أي شيء

قال أنس محمد، مجند بالأمن المركزي، والشاهد الثاني، في قضية «مذبحة رفح الثانية»، في شهادته أمام محكمة جنايات القاهرة، إنه «يوم إلقاء القبض على عادل حبارة كان ضمن مأمورية للقبض على (حبارة) بقرية الحيسينة بالشرقية، وأثناء استقلاله السيارة مع باقي زملائه انقلبت السيارة ولم يشعر بنفسه إلا في المستشفى لتلقي العلاج»، مؤكدًا: «لا اتذكر أي شيء آخر».

وبدأت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، السبت، محاكمة ٣٥ متهمًا، بينهم عادل حبارة، في قضية اتهامهم بارتكاب «مذبحة قتل جنود رفح الثانية»، التي راح ضحيتها ٢٥ مجندًا بقطاع الأمن المركزى على طريق «العريش- رفح»، والشروع في قتل جنود الأمن المركزي ببلبيس والتخابر مع تنظيم القاعدة بالعراق.

وتم إيداع المتهمين داخل قفص زجاجي، على غرار القفص المتواجد بأكاديمية الشرطة، وتم توصيله بميكرفون للتواصل بين المحكمة و المتهمين، وفوجئ المتهمون وهيئة الدفاع بالقفص الزجاجى الجديد داخل معهد أمناء الشرطة.

وعقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، وعضوية المستشارين عبدالشافي عثمان وحمادة السيد الصاوي، وحضور محمد الطويلة، وكيل النيابة العامة، وأمانة حمدي الشناوي وراضي رشاد وأسامة شاكر. وأثبتت المحكمة حضور المتهمين.

كانت النيابة، وجهت للمتهمين، ارتكاب جرائم إرهابية بمحافظات شمال سيناء والقاهرة وسيناء ونسبت لهم كذلك ارتكاب ما يعرف إعلاميًا بـ«مذبحة رفح الثانية»، والتي راح ضحيتها 25 شهيدًا من مجندي الأمن المركزي بجانب قتل مجندين للأمن المركزى ببلبيس واتهامات أخرى بينها التخابر مع تنظيم القاعدة.