غرفه عمليات بالمنيا لرصد حالات التحرش في العيد

أعلن مركز الحريات والحصانات لحقوق الإنسان بالمنيا إنشاء غرفة عمليات للعمل على رصد وتوثيق جرائم االتحرش الجنسي التي تستهدف النساء خلال فترة عيد الفطر المبارك كما خصص المركز خط ساخن للمساعدة القانونية لحالات التحرش الجنسي خلال أيام العيد لتلقي الشكاوى الخاصة بحالات التحرش الجنسي بالنساء خلال أيام العيد لمساعدتهن قانونيا.

وطالب المركز من كل سيدة تتعرض للتحرش القيام بمحاولة الإمساك بالمتحرش وطلب المساعدة من المحيطين، الذهاب إلى أقرب قسم شرطة تابع للحادث حيث تطلب المجني عليها من أحد الضباط تحرير محضر ضد شخص ما قام بالتحرش بها في الطريق العام، ضرورة استيفاء بيانات المتحرش بها وهل يوجد شهود للواقعة أم لا من المتواجدين أثناء الواقعة.

وأعلن محمد الحمبولي، رئيس مركز الحريات والحصانات لحقوق الإنسان أن المركز يشجع النساء والفتيات على الإبلاغ عن وقائع التحرش اللاتي يتعرضن لها بالإضافة إلى قيام المركز بحمله خلال أيام العيد لتوعية الذكور بمخاطر تلك الجرائم وأثارها السلبية على الإناث نفسيا وعلى المجتمع ككل.

وطالب «الحمبولي» وزاره الأوقاف بأن تجعل أئمه المساجد، وخاصة في صلاه الجمعة بالتركيز على قيمه الأخلاق والتمسك بالدين السمح الذي يجرم التحرش بالاناث وان التحرش بالنساء مخالف لتعليم الدين الإسلامي وكذلك التركيز في العظه الأسبوعية بالكنائس على تحريم التحرش، ومخالفته تعاليم الدين المسيحي.