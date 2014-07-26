رئيس جامعة الأزهريعين حسام كامل مديراً لمستشفى باب الشعرية الجامعى

أصدر الدكتور أسامة العبد رئيس جامعة الأزهر، قرارا بتعيين الدكتور حسام الدين حسين كامل أستاذ النساء والتوليد بكلية طب بنين الأزهر مديرا عاما لمستشفى باب الشعرية الجامعي التابع لجامعة الأزهر.

وقال الدكتور كامل فى تصريح له اليوم السبت، إنه سيعمل على النهوض بالخدمات الطبية فى المستشفى فى ظل إطار حرص الدولة وتوجه الحكومة فى الارتقاء بالمنظومة الصحية بمستشفيات الأزهر، وأوضح أن مستشفى باب الشعرية الجامعى تقدم الخدمة الطبية المتميزة لجميع المصريين على مدار 24 ساعة .

يذكر أن مدير مستشفى باب الشعرية الجديد تدرج فى العمل الطبى داخل مستشفيات جامعة الأزهر حيث حصل على بكالوريوس الطب والجراحة فى جامعة الأزهر فى ديسمبر 1986 ثم حصل على الماجستير فى تخصص التوليد وأمراض النساء فى 1990 ثم الدكتوراه فى عام 1997وتدرج وظيفيا من مدرس بكلية الطب ومرورا بأستاذ مساعد حتى حصل على الأستاذية عام 2008 ، وشارك فى العديد من المؤتمرات الدولية.

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