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AS وABC: ريال مدريد يطلب استعارة فالكاو

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AS وABC: ريال مدريد يطلب استعارة فالكاو AS وABC: ريال مدريد يطلب استعارة فالكاو

أكدت صحيفة أس الإسبانية أن ريال مدريد طلب من موناكو استعارة مهاجم الفريق راداميل فالكاو لمدة موسم.

وكانت ABC قد أكدت أن ريال مدريد يعرض دفع من 10 إلى 12 مليون يورو مقابل استعارة فالكاو حتى نهاية الموسم المقبل 2014-2015.

وأيدت صحيفة AS هذا التقرير، وذكرت اليوم السبت أن ريال مدريد يرغب في ضم فالكاو، وذلك حتى يدعم مركز رأس الحربة الذي لا يوجد فيه سوى كريم بنزيمة.

لكن الميرنجي قلق من ألا يتعافى فالكاو بشكل جيد من إصابته بقطع في الرباط الصليبي للركبة.

لهذا يرغب النادي الملكي في تجربة مدى قدرة فاكاو – 28 عاما – على العودة لمستواه أولا قبل ضمه بشكل نهائي في أخر الموسم، مقابل ما قد يصل لـ60 مليون يورو.

فالكاو قد ينضم لابن وطنه جيمس رودريجز الذي وقع لريال مدريد قادما أيضا من موناكو مقابل 70 مليون يورو تصل إلى 80 بحسب مستوى اللاعب مع الميرنجي.

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