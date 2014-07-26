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تقرير - لماذا تعاقد مورينيو مع دروجبا

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تقرير - لماذا تعاقد مورينيو مع دروجبا تقرير - لماذا تعاقد مورينيو مع دروجبا

ما الذي دفع جوزيه مورينيو المدير الفني لتشيلسي للتعاقد مع لاعب بلغ الـ36 من عمره؟ تقارير بريطانية تفسر عودة الملك ديدييه دروجبا إلى عرشه في قلعة البلوز.

رحيل أشلي كول وفرانك لامبارد وصامويل إيتو كان الدافع الأول وراء قرار مورينيو بالتفاوض مع دروجبا.

مورينيو طوال الموسم الماضي كان يصف فريقه بـ"فريق الأحصنة الصغيرة"، وذلك في إشارة إلى معدل الأعمار الشاب جدا في تشيلسي.

أوسكار، إدين أزار، أندريا شورلي، ويليان، محمد صلاح.. كلهم عناصر في بداية العشرينات.

كانت عناصر الخبرة منحصرة في بتر تشك، وأشلي كول، وجون تيري، وفرانك لامبارد، وصامويل إيتو.

الآن رحلوا جميعا ولم يبق سوى تشك وتيري، والحارس التشيكي ربما لا يجلس طويلا في تشيلسي بعد عودة ثيبوت كورتوا لمرمى البلوز.

لهذا قرر مورينيو أن يضيف عنصرا يملك الخبرة، وهي خبرة ثلاثية.. خبرة في في الملاعب، خبرة في الدوري الإنجليزي، وخبرة في التعامل داخل قلعة تشيلسي.

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