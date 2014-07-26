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مسئول إيراني يصل لبنان لبحث الحرب على غزة

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مسئول إيراني يصل لبنان لبحث الحرب على غزة مسئول إيراني يصل لبنان لبحث الحرب على غزة

وصل مساعد وزير الخارجية الإيراني للشئون العربية والإفريقية حسين أمير عبداللهيان اليوم السبت، إلى العاصمة اللبنانية بيروت للتشاور بشأن تطورات المنطقة خاصة قطاع غزة اثر العدوان الصهيوني المستمر عليه .

وذكرت وكالة أنباء فارس الإيرانية أن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أتصل هاتفياً بنظيره اللبناني جبران باسيل يوم الاربعاء الماضي حيث بحث معه احدث تطورات الاوضاع المتعلقة بقطاع غزة.

كما اتصل ظريف هاتفيا أيضا مع الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي رمضان عبدالله شلح ورئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) خالد مشعل، واكد خلال الاتصالين دعم الجمهورية الإسلامية الايرانية للمقاومة، وأعلن مواقف طهران تجاه التطورات الجارية والقضية الفلسطينية.

/أ ش أ/

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