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وزير الصناعة: مساندة كاملة للشباب لبدء مشروعاتهم الخاصة وإزالة العقبات

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وزير الصناعة: مساندة كاملة للشباب لبدء مشروعاتهم الخاصة وإزالة العقبات وزير الصناعة: مساندة كاملة للشباب لبدء مشروعاتهم الخاصة وإزالة العقبات

أكد منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، حرص على تقديم المساندة الكاملة لشباب مجتمع الأعمال لبدء مشروعاتهم الخاصة وإزالة كافة العقبات التى يواجهها هذا القطاع والعمل على تهيئة مناخ الإستثمار وتطوير وتعديل التشريعات اللازمة لتوفير الدعم الفنى لضمان نجاح هذه المشروعات ، لافتا إلى ان الوزارة تعمل على تشجيع ونشر ثقافة العلم الحر لإتاحة مزيد من فرص العمل أمام الشباب خلال المرحلة المقبلة.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير بأعضاء مجلس إدارة الجمعية المصرية لشباب الاعمال برئاسة المهندس حسام فريد، حيث تم إستعراض مشروعات وبرامج الجمعية خلال المرحلة المقبلة واهم التحديات والمشكلات التى تواجه مجتمع شباب الأعمال ودور وزارة الصناعة فى مساندة شباب ورواد الأعمال فى تنمية مشروعاتهم ، كما إستعرض أعضاء الجمعية عدد من الموضوعات والمبادرات الخاصة ومنها مبادرة حماية القطن المصرى من الغش التجارى وزيادة قدرته التنافسية داخل الأسواق العالمية وتنمية مهارات الشباب وتأهليهم لسوق العمل بالإضافة إلى مشاركة الجمعية فى تنمية وزراعة المليون فدان المقرر إستصلاحها خلال المرحلة القادمة إلى جانب مبادرات مساندة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتوفير التمويل اللازم لها .

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