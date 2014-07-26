الأوقاف تحدد خطبة عيد الفطر حول ضوابط وآداب العيد

حددت وزارة الأوقاف خطبة عيد الفطر المبارك حول ضوابط وأداب العيد، والتى تدعو للتسامح ونبذ العنف والخلافات مع التحذير من الإسراف والتبذير فى العيد، ومظاهر الفرح وضوابطه فى العيد.

كما تتضمن الخطبة الاسترشادية، التى اقترحتها الوزارة على أئمة وخطباء الوزارة، العبادات والأعياد فى الإسلام ومشروعية الأعياد، وأهمية التوسع على الفقراء فى العيد وأحكام ذلك فى الشرعية من القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة مع التركيز على حرمة قتل النفس بدون وجه حق، وضرورة صلة الرحم والتحذير من بعض العادات السلبية فى أول أيام العيد.

وجددت الأوقاف تحذيرها من أى محاولة لاستخدام ساحات عيد الفطر المبارك لأغراض سياسية أو حزبية، مشددة على اتخاذ إجراءات رادعة ضد المخالفين لتلك التعليمات.

أ ش أ