سماع الشهود فى محاكمة حبارة وأعوانه بـ«مذبحة رفح الثانية»

تستمع، الآن، محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد امناء الشرطة بطره برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى قضية محاكمة عادل حبارة و34 متهماً من خلية “الأنصار والمهاجرين” بالقضية المعروفة إعلامياً بـ «مذبحة رفح الثانية» إلى شهادة محمد حمادة محمد عمر والذى يعمل مجند أمن مركزى أثناء الواقعة فى قطاع بلبيس، والذى أكد أنه وقت الواقعة كان فى مأمورية فى حسنية فاقوس وأثناء عودتهم تم اطلاق النار عليهم.

كانت النيابة قد وجهت للمتهمين اتهامات بارتكاب جرائم إرهابية بمحافظات شمال سيناء والقاهرة وسيناء ونسب لهم كذلك ارتكاب ما يعرف إعلامياً بـ «مذبحة رفح الثانية» والتي راح ضحيتها 25 شهيداً من مجندين الأمن المركزي بجانب قتل مجندين للأمن المركزي ببلبيس واتهامات آخرى بينها التخابر مع تنظيم القاعدة.