عون: ما يجري بغزة والموصل حرب إبادة وعلى مجلس الأمن التحرك

وصف رئيس تكتل “التغيير والإصلاح” بالبرلمان اللبناني ميشال عون ما يجري في غزة والموصل هو حرب إبادة والسكوت عنها جريمة إنسانية .. معتبرا أن الصمت على هذه الجرائم يفضح الجاني الحقيقي.

وطالب عون في كلمة خلال جلسة مجلس النواب اللبناني التضامنية مع غزة ومسيحي الموصل، مجلس الأمن الدولي بحماية مسيحيي العراق ووقف العنف في غزة.

وقال “في غزة الفلسطيني يقتل وفي الموصل العراقية والرقة السورية داعش تخير المسيحي بين الإسلام أو القتل”، معتبرا أن الممارسات الإسرائيلية من قتل وتدمير غير مستغربة، مشبهاً ما تقوم به إسرائيل في غزة بما تقوم به داعش في الموصل والرقة.

وأضاف أن ما يجري في غزة هو تطهير عرقي بالنار، حيث استباحت إسرائيل كل المحرمات، وفي الموصل تطهير ديني بالقتل والتهجير حيث استباحت داعش كل المحرمات ايضاً.

وتساءل “اين مجلس الامن والدول الكبرى واصحاب الفيتو؟، فأطفال غزة يحيون اطفال قانا وبيت لحم، الا يوجد عين تدمع على الإطفال، وهل تخبرنا اجهزة المخابرات من يمول التنظيمات الظلامية التي تذبح بإسم الله؟”.

/أ ش أ/