أخبار عاجلة

اليوم.. بدء محاكمة أحمد عز وعمرو عسل في ''تراخيص الحديد'' -
تغطية خاصة - د/ مصطفى الفقي: الولاات المتحدة الأمريكية ملزمة بتنفيذ تصريحات ترامب مع الرئيس السيسي -
فيديو.. الغيطي لطارق عامر: «أقطع دراعي لو نفذت تعهداتك» -
شريف إسماعيل: السيسي يطالب ترامب بالتصدي لتمدد التطرف والإرهاب -
جامعة المنصورة تكذب تصريحات رئيس لجنة التعليم بالبرلمان بشأن فسادها -
فيديو صادم.. رقص السكارى على صوت الأذان داخل ملهى ليلي -
مصدر يكشف تفاصيل هروب ٧ مساجين من مركز شرطة البلينا -
مساء الأنوار - قراءة فى صحافة الغد .. الثلاثاء 04 إبريل 2017 .. مع أ. محمد صيام -
مساء الانوار: لقاء مع ك/ خوان ماكيدا المدير الفني لـ الإتحاد السكندري ود. شريف إبراهيم -
مصدر: نجم الزمالك السابق تعدى بالضرب على موظف بإمبابة.. وأمن الجيزة ترد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

عون: ما يجري بغزة والموصل حرب إبادة وعلى مجلس الأمن التحرك

Google+ Print
عون: ما يجري بغزة والموصل حرب إبادة وعلى مجلس الأمن التحرك عون: ما يجري بغزة والموصل حرب إبادة وعلى مجلس الأمن التحرك

وصف رئيس تكتل “التغيير والإصلاح” بالبرلمان اللبناني ميشال عون ما يجري في غزة والموصل هو حرب إبادة والسكوت عنها جريمة إنسانية .. معتبرا أن الصمت على هذه الجرائم يفضح الجاني الحقيقي.

وطالب عون في كلمة خلال جلسة مجلس النواب اللبناني التضامنية مع غزة ومسيحي الموصل، مجلس الأمن الدولي بحماية مسيحيي العراق ووقف العنف في غزة.

وقال “في غزة الفلسطيني يقتل وفي الموصل العراقية والرقة السورية داعش تخير المسيحي بين الإسلام أو القتل”، معتبرا أن الممارسات الإسرائيلية من قتل وتدمير غير مستغربة، مشبهاً ما تقوم به إسرائيل في غزة بما تقوم به داعش في الموصل والرقة.

وأضاف أن ما يجري في غزة هو تطهير عرقي بالنار، حيث استباحت إسرائيل كل المحرمات، وفي الموصل تطهير ديني بالقتل والتهجير حيث استباحت داعش كل المحرمات ايضاً.

وتساءل “اين مجلس الامن والدول الكبرى واصحاب الفيتو؟، فأطفال غزة يحيون اطفال قانا وبيت لحم، الا يوجد عين تدمع على الإطفال، وهل تخبرنا اجهزة المخابرات من يمول التنظيمات الظلامية التي تذبح بإسم الله؟”.

/أ ش أ/

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا