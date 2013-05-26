تغذية الأم تؤثر على مستوى ذكاء طفلها

كشفت أحدث الأبحاث الطبية النقاب عن أن الحوامل اللاتى يستهلكن الكثير من الاسماك ومنتجات الألبان يقين أطفالهن من مخاطر انخفاض معدلات الذكاء، خاصة فيما يتعلق بمهارات القراءة، بالمقارنة بالسيدات اللاتى لا يحرصن على تناول هذه العناصر الغذائية المهمة.

وأجرى الباحثون أبحاثهم على مجموعة من الحوامل، حيث تم تحليل عينات من البول تم أخذه منهم لقياس مستوى عنصر "اليود البولى" و"الكرياتينين" بين أكثر من 1.040 ألف سيدة حامل خلال الثلاثة أشهر الأولى، فى الوقت الذى تم فيه قياس مستوى الذكاء لأطفالهن فى سن الثامنة ومهارات القراءة فى سن التاسعة.

وأشارت المتابعة إلى أن السيدات اللاتى تدنى مستوى استهلاكهن للأسماك الغنى بعنصر اليود تراجع بصورة ملموسة مستوى الذكاء بين أطفالهم، خاصة فيما يتعلق بسرعة اكتساب مهارات القراءة، بالمقارنة بالسيدات اللاتى حرصن على تناول الأسماك بصورة أسبوعية أثناء الحمل.

كما طالب الباحثون بضرورة إعطاء الأطفال الذين يولدون لأمهات لم يستهلكن كميات كبيرة من الأسماك أثناء الحمل جرعات تكميلية من اليود، للتغلب على أية مشكلات وأية آثار جانبية يتعرضن لها فى مستوى الذكاء، نتيجة هذا النقص.