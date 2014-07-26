الشاهد فى «مذبحة رفح الثانية» : لا أعرف من أطلق النار ومشفتش حاجة

أكد الشاهد محمد حمادة، مجند أمن مركزى، أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى فى قضية محاكمة عادل حبارة و34 متهماً من خلية “الأنصار والمهاجرين” بالقضية المعروفة إعلامياً بـ «مذبحة رفح الثانية» أنه عقب اطلاق النار على السيارة انحرفت وانقلبت وتم نقلى إلى المستشفى ولا أعرف من أطلق النار، مضيفاً “ومشفتش حاجة ولا اتذكر شيئاً وكنت نائما فى السيارة”.

وقد أمرت المحكمة بقراءة أقوال الشاهد فى تحقيقات النيابة عليه، وفرد الشاهد عقب سماع أقواله فى تحقيقات النيابة “أيوة أنا ذكرت هذا الكلام ولكن لا اتذكر شئ الآن”.

كانت النيابة قد وجهت للمتهمين اتهامات بإرتكاب جرائم إرهابية بمحافظات شمال سيناء والقاهرة وسيناء ونسب لهم كذلك ارتكاب ما يعرف إعلامياً بـ “«مذبحة رفح الثانية» والتي راح ضحيتها 25 شهيداً من مجندين الأمن المركزي بجانب قتل مجندين للأمن المركزي ببلبيس واتهامات آخرى بينها التخابر مع تنظيم القاعدة.