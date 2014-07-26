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وزير العمل العراقى يغادر القاهرة

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وزير العمل العراقى يغادر القاهرة وزير العمل العراقى يغادر القاهرة

غادر القاهرة اليوم نصار الربيعى وزير العمل العراقى بعد زيارة لمصر أستغرقت 5 ايام .

وقد قام الوزير العراقى خلال الزيارة بتسليم جبالى المراغى رئيس اتحاد عمال خطاب تحويل بمليون دولار على بنك الرافدين العراقى قيمة الدفعة الاولى من المعاشات التقاعدية لعدد 62 عاملا من المصريين الذين كانو يعملون بالعراق ابان حرب الخليج منذ 24 عاما .

وكان وفد من اتحاد العمال قد زار العراق فى مارس الماضى وسلم العراقية قائمة باسماء 1600 عامل مصرى مستحقين للمعاشات وتقوم الحكومة العراقية بدراسة البيانات الخاصة بهم .

وسوف يتم صرف مستحقات العمال او ورثتهم بعد عطلة عيد الفطر مع تقديم المستندات الدالة على ذلك .

أ ش أ

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