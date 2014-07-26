القبض على تاجر مخدرات بشرم الشيخ وبحوزته 16 تذكرة هيروين

تمكن رجال وحدة مكافحة المخدرات ومباحث قسم شرطة شرم الشيخ اليوم، السبت، من ضبط سائق تاكسي وبحوزته كميات من مخدر الهيروين كان يعتزم توزيعها علي عملائه بالمدينة قبل عيد الفطر.

وكان اللواء محمود الحفناوى مدير أمن جنوب سيناء قد تلقي معلومات من اللواء مجدي موسي مدير المباحث الجنائية بمديرية الأمن اعتزام أحد سائقي تاكسي الأجرة بمدينة شرم الشيخ توزيع كميات كبيرة من مخدر الهيروين على عملائه بمنطقة حي النور.

وعلى الفور أعطى مدير الأمن توجيهاته للنقيبان محمد القمرى وحدة مكافحة المخدرات ومصطفي جمال مباحث قسم شرطة شرم الشيخ بإعداد أكمنة ثابتة ومتحركة لضبط المتهم وأثناء قيام المتهم يدعى “ع . ع . ا” 28 سنة من محافظة كفر الشيخ بتوزيع المخدرات بمنطقة حي النور تم ضبطه وبتفتيش السيارة عثر بحوزته علي 16 تذكرة هيروين معدين للبيع على عملائه ومبلغ 1700 جنيه حصيلة بيع يوم واحد وعدد 2 هاتف محمول يستخدمهم المتهم في تسهيل الاتصال بالزبائن لترويج المخدرات.

وبالتحقيق مع المتهم اعترف بحيازته للمخدرات بغرض الاتجار، وتم تحرير محضر بالواقعة برقم 6211 جنايات قسم شرطة شرم الشيخ لسنة 2014 وتمت إحالته إلى النيابة العامة التي قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.