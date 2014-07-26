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الأمم المتحدة تعرب عن قلقها من ارتفاع وتيرة أعمال العنف بنيجيريا

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الأمم المتحدة تعرب عن قلقها من ارتفاع وتيرة أعمال العنف بنيجيريا الأمم المتحدة تعرب عن قلقها من ارتفاع وتيرة أعمال العنف بنيجيريا

أعربت منظمة الأمم المتحدة عن قلقها من إنتشار أعمال العنف بعدد من مناطق نيجيريا خلال الأسابيع الماضية والتي قتل وأصيب فيها العشرات وأدت إلي تشريد الآلاف من منازلهم.

وقال مبعوث الأمم المتحدة لغرب أفريقيا سعيد جانيت – في تصريح صحفي اليوم السبت – إن المعلومات التي لديه تؤكد مقتل 130 شخصاً بولاية “بورنو” المعقل الرئيسي لجماعة “بوكو حرام” المتشددة ، وتشريد 15 ألفاً آخرين ، وأدان في الوقت نفسه الأعمال الإجرامية التي قامت بها “بوكو حرام” مؤخرا بولايتي “بورنو” و”كادونا”.

وأكد ترحيب المنظمة الدولية باتفاق كل من نيجيريا والنيجر وتشاد والكاميرون ، وهي الدول المطلة علي بحيرة تشاد، على إنشاء قوة مشتركة لمكافحة أنشطة الجماعات المتطرفة بغرب أفريقيا وخاصة جماعة “بوكو حرام”.
> كان رئيس نيجيريا جودلاك جوناثان قد اتهم في وقت سابق “بوكو حرام” بقتل 12 ألف مواطن وإصابة نحو 8 آلاف وتشريد آلاف الأبرياء ، وذلك منذ أن بدأت الجماعة تمردها شمال شرق البلاد العام 2009.

/أ ش أ/

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