نادى قضاة المنوفية: الأيام القادمة ستشهد تطبيق دولة القانون فى مصر

أشاد المستشار عبد الستار أمام رئيس نادى قضاة المنوفية، بكلمة المشير عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بليلة القدر، ومدى حرصه على رعاية الفقراء من أبناء الشعب المصرى، وتصميمه على استكمال صندوق "تحيا مصر" من أجل النهوض بالبلاد مرة أخرى.

وأضاف عبد الستار لـ"اليوم السابع"، أن كافة القضاة يؤيدون دولة القانون، مؤكدًا أن الفترة المقبلة ستشهد ذلك، ولا تعليق على الأحكام القضائية إلا أمام الجهات المختصة، وبالطرق القانونية، مشيدا بجملة الرئيس بأنه "لا تدخل فى شئون القضاء المصرى الشامخ المستقل".

وأوضح أن من يرى من وجهة نظره خلافًا على الحكم الصادر ضده، فعليه أن يتقدم بالطعن بالسبل والإجراءات القانونية المعتادة حتى تستقر أحوال البلاد، لافتًا إلى أن تطبيق القانون يجب أن ينفذ على كافة الطبقات المجتمع المصرى من أجل إعادة الأمن والأمان والاستقرار وسيادة دولة القانون.