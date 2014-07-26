وزير التنمية المحلية يطلب بيانا للمشروعات التى تم الانتهاء منها

شدد اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية خلال زيارته لمحافظة الغربية على ضرورة إعداد بيان تفصيلى وتقرير يومى للمشروعات التى تم الانتهاء منها بالفعل خاصة فى مجالات مياه الشرب والصرف الصحى ورصف الطرق وكافة المشروعات التى تهم المواطنين وإعداد تقرير لنسب تنفيذ تلك المشروعات حتى يتم القضاء على المشاكل أولاً بأول على أن يتضمن التقرير ما تحتاجه من أموال للانتهاء منها .

وشدد لبيب حسب بيان اليوم، على ضرورة استكمال المشروعات المفتوحة خاصة فى مجال مياه الشرب والصرف الصحى ووضع جدول زمنى للانتهاء منها، مؤكداً على أن جميع المشروعات بالمحافظات تعمل تحت إشراف المحافظ وهو المسئول الأول والأخير عن أى معوقات تعوق تنفيذ المشروعات.

وطالب الوزير، بإعداد بيان مفصل للمشروعات التى تم تنفيذها بديوان عام محافظة الغربية خلال العام المالى الذى تم الانتهاء منه فى 30 يونيو الماضى بإجمالى استثمارات 2,4 مليار جنيه منها مشروعات تم تنفيذها من خلال ديوان عام المحافظة بتكلفة 225 مليون جنيه ومشروعات تم تنفيذها من قبل مديريات الخدمات المختلفة بإجمالى 2,2 مليار جنيه، لافتاً إلى ضرورة التوسع فى إنشاء المشروعات التى توفر فرص عمل للشباب، مشيراً إلى أنه يتم حالياً العمل على إنشاء المنطقة الحرفية بكتامة وتقام على مساحة 11 ونص فدانِ .

ولفت لبيب، الانتباه إلى أنه سيتم توفير 20 ألف قطعة أرض لإنشاء مدارس فى جميع المحافظات، مشدداً على قيام محافظة الغربية بتوفير 1000 قطعة أرض لإنشاء 1000 مدرسة بجميع المراحل، كما شدد على التوسع فى إنشاء منافذ لبيع السلع الغذائية فى القرى وليس فى المدن فقط، لافتاً إلى أنه تم إنشاء 109 منافذ لبيع السلع الغذائية بأسعار فى متناول الجميع فى مدن محافظة الغربية فقط .

وطالب الوزير بإتباع أساليب غير تقليدية فى تسويق الإنتاج الزراعى فى المحافظات خاصة المحافظات الزراعية، كما شدد على ضرورة تكاتف جميع الأجهزة التنفيذية وتحرير محاضر ضد رؤساء المجالس القروية ورؤساء الجمعيات الزراعية فى الأماكن التى يتم التعدى على الأراضى الزراعية بها وقيامهم بإخطار المحافظ بحالات التعدى قبل إزالتها، مشدداً على ضرورة إعداد تقرير يومى بالتعديات المجودة بالمجالس المحلية وقيام المحافظ بعمل اجتماعات يومياً مع رؤساء المجالس المحلية والقروية لمتابعة إزالة التعديات على الأراضى الزراعية .

وفى مجال ترشيد الطاقة، أكد لبيب على ضرورة أن تضاء جميع الأعمدة فى الشوارع الجديدة بالطاقة الشمسية واستبدال أى عمود يعطل للعمل بالطاقة الشمسية .