"الأوقاف" تحذر على خطبائها تسيس ساحات الصلاة بالعيد

عممت وزارة الأوقاف خطبة لأدائها فى عيد الفطر المبارك فى 3800 ساحة فى أنحاء الجمهورية بعنوان "العيد ضوابط وآداب"، وكانت عناصرها كالتالى.. العبادات والأعياد فى الإسلام، وحكمة مشروعية الأعياد، والحديث عن الآداب الإسلامية فى العيد، والحديث عن دعوة الأعياد إلى التسامح ونبذ الخلافات، كما تتناول الخطبة مظاهر الفرح وضوابطه فى العيد والتحذير من الإسراف والتبذير والتوسعة على الفقراء فى أيام العيد.

وحذرت الوزارة من استخدام الساحات فى الدعاية السياسية وتمكين الغرباء الخطابة، وأكدت على ضرورة مقابلة أى تدخل أو توظيف سياسى للمنابر بكل حزم.