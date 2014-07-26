أخبار عاجلة

اليوم.. بدء محاكمة أحمد عز وعمرو عسل في ''تراخيص الحديد'' -
تغطية خاصة - د/ مصطفى الفقي: الولاات المتحدة الأمريكية ملزمة بتنفيذ تصريحات ترامب مع الرئيس السيسي -
فيديو.. الغيطي لطارق عامر: «أقطع دراعي لو نفذت تعهداتك» -
شريف إسماعيل: السيسي يطالب ترامب بالتصدي لتمدد التطرف والإرهاب -
جامعة المنصورة تكذب تصريحات رئيس لجنة التعليم بالبرلمان بشأن فسادها -
فيديو صادم.. رقص السكارى على صوت الأذان داخل ملهى ليلي -
مصدر يكشف تفاصيل هروب ٧ مساجين من مركز شرطة البلينا -
مساء الأنوار - قراءة فى صحافة الغد .. الثلاثاء 04 إبريل 2017 .. مع أ. محمد صيام -
مساء الانوار: لقاء مع ك/ خوان ماكيدا المدير الفني لـ الإتحاد السكندري ود. شريف إبراهيم -
مصدر: نجم الزمالك السابق تعدى بالضرب على موظف بإمبابة.. وأمن الجيزة ترد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

"الأوقاف" تحذر على خطبائها تسيس ساحات الصلاة بالعيد

Google+ Print

عممت وزارة الأوقاف خطبة لأدائها فى عيد الفطر المبارك فى 3800 ساحة فى أنحاء الجمهورية بعنوان "العيد ضوابط وآداب"، وكانت عناصرها كالتالى.. العبادات والأعياد فى الإسلام، وحكمة مشروعية الأعياد، والحديث عن الآداب الإسلامية فى العيد، والحديث عن دعوة الأعياد إلى التسامح ونبذ الخلافات، كما تتناول الخطبة مظاهر الفرح وضوابطه فى العيد والتحذير من الإسراف والتبذير والتوسعة على الفقراء فى أيام العيد.

وحذرت الوزارة من استخدام الساحات فى الدعاية السياسية وتمكين الغرباء الخطابة، وأكدت على ضرورة مقابلة أى تدخل أو توظيف سياسى للمنابر بكل حزم.

nawnatega.gif
>G53d380ed7ef0f.jpg
stripnews2013.png

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365