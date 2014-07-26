تحديد دوام "الإقامة وشؤون الأجانب" في العيد

حددت وزارة الداخلية مواعيد العمل خلال إجازة عيد الفطر المبارك في مختلف الإدارات الخدمية التابعة للإدارات العامة للإقامة وشؤون الأجانب والأقسام المتعاملة مع الجمهور وإدارات وأقسام الجنسية التابعة لها على مستوى الدولة للعمل على إنجاز معاملات الجمهور من العاشرة صباحاً وحتى الواحدة ظهراً عدا يومي الجمعة والسبت في جميع الأقسام الخدمية.



> وقال اللواء الركن خليفة حارب الخييلي وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والإقامة والمنافذ بالإنابة إنه تم تخصيص عدد من العاملين في تلك الإدارات والأقسام لإنجاز معاملات المراجعين في الحالات المستعجلة بأسرع وقت ممكن وتقديم الخدمات للجمهور تفادياً لضغط العمل وازدحام المراجعين المتوقع بعد عطلة العيد وفق استراتيجية وزارة الداخلية وتحقيقاً لمعايير الجودة والتميز في الأداء.



> وأضاف أن هذا الإجراء يأتي تنفيذاً لتوجيهات القيادة الشرطية بضرورة الارتقاء بمستوى الخدمات لجمهور المراجعين وتكريس مفاهيم الجودة الشاملة وتجسيداً لاستراتيجية الجنسية والإقامة والمنافذ لتقديم خدمات متميزة للجمهور وتحقيقاً لقواعد الجودة والتميز في الأداء واستيعاب أكبر قدر ممكن من العملاء.



> وأكد اللواء الخييلي حرص الإدارات العامة للإقامة وشؤون الأجانب بالدولة المستمر على تقديم خدماتها المتميزة على مدار العام وبمستوى عال من الجودة وتكثيف أنشطتها خلال المناسبات المختلفة، وتخفيف الأعباء عن المراجعين وتسيير العمل بكل سهولة ويسر حاثاً العاملين في تلك الإدارات على مضاعفة الجهود لتقديم أفضل الخدمات للجمهور.



> ورفع اللواء الخييلي بهذه المناسبة أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى القيادة العليا بمناسبة عيد الفطر المبارك سائلاً المولى عز وجل أن يعيدها عليهم بموفور الصحة والعافية كما هنأ شعب دولة الامارات والمقيمين بهذه المناسبة.

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