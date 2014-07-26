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بالصور.. قفص زجاجى فى معهد أمناء الشرطة

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بالصور.. قفص زجاجى فى معهد أمناء الشرطة بالصور.. قفص زجاجى فى معهد أمناء الشرطة

 

القفص الزجاجى

قام مسئولو الصوت فى معهد أمناء الشرطة بطرة البلد والذى يعقد فيه معظم قضايا الإخوان وأحداث كرداسة وعادل حبارة فى مجزرة رفح الثانية وقضايا آخرى، بتجربة الصوت داخل وخارج القفص زجاجى الذى تم إنشاؤه حديثاً مثل الموجود فى أكاديمية الشرطة، وذلك لإحكام السيطرة على المتهمين، حيث تنظر محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد فهمى والتى تنظر محاكمة عادل حبارة وآخرين فى قضية مقتل الجنود فى مجزرة رفح الثانية، وأيضاً محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة والتى تنظر قضية أحداث كرداسة والمتهم فيها 188 متهماً كأولى المحاكمتين التنى تظر قضاياهما فى القفص الزجاجى وذلك عقب انشائه.

 

 

 

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