اليوم .. محلب يفتتح ميدان المؤسسة بحضور محافظ القليوبية ووزراء الشباب والنقل والإسكان والتنمية المحلية

يقوم المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء مساء اليوم، السبت، في تمام الساعة الثامنة والنصف بافتتاح ميدان المؤسسة بشبرا الخيمة، يرافقه خلال الافتتاح المهندس محمد عبد الظاهر محافظ القليوبية ووزراء التنمية المحلية والشباب والرياضة والنقل والاسكان.

وقال المحافظ، إنه تم تشغيل النافورة، وتغطية سقف كوبري المشاه ووضع تمثال محمد علي باشا بميدان المؤسسة.

وأشار إلى أنه تم الانتهاء من التخطيط النهائي لموقف السيارات الجديد بالميدان، ووضع اللافتات الخاصة بأسماء كل الخطوط اوالذي سيستوعب أكثر من 250 سيارة، والانتهاء من إقامة أول سوق حضارى من نوعه للباعة الجائلين بعد حصرهم، وسيتسلمون المحلات الجديدة بأسعار رمزية للغاية تراعى محدودى الدخل وتوفر لهم حياة جديدة آمنة.

موضحًا بأن السوق الجديد سيستوعب أكثر من 300 محل للقضاء على ظاهر الباعة الجائلين ووجود بوابات للدخول والخروج وتضمن تخطيط السوق اسماء الشوارع وتقسيمة لبقالة جافة وفاكهة وخضروات ومستلزمات منزلية ولعب أطفال وخردوات وإنشاء كافي لخدمة السائقين وأصحاب المحلات، وأشار محافظ القليوبية أن الموقف والسوق مزود بعدد من الحمامات لخدمة المترددين على السوق والباعة والسائقين.

وأضاف عبد الظاهر أن المحافظة تعاقدت مع شركات أمن لتتولى عملية تأمين الميدان بداية من الكباري والنفق والنافورة والتمثال والمساحات الخضراء لمنع الباعة الجائلين أو العبث في النافورة أو التمثال وللمحافظة على أعمال التطوير، كما تم التعاقد مع شركة نظافة تابعة للمقاولون العرب لتتولى اعمال النظافة بالمنطقة المحيطة بميدان المؤسسة والكباري والنفق والحدائق والنافورة والسوق والموقف، وهذا من اجل الحفظ على أعمال التطوير.