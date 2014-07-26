أخبار عاجلة

اليوم.. بدء محاكمة أحمد عز وعمرو عسل في ''تراخيص الحديد'' -
تغطية خاصة - د/ مصطفى الفقي: الولاات المتحدة الأمريكية ملزمة بتنفيذ تصريحات ترامب مع الرئيس السيسي -
فيديو.. الغيطي لطارق عامر: «أقطع دراعي لو نفذت تعهداتك» -
شريف إسماعيل: السيسي يطالب ترامب بالتصدي لتمدد التطرف والإرهاب -
جامعة المنصورة تكذب تصريحات رئيس لجنة التعليم بالبرلمان بشأن فسادها -
فيديو صادم.. رقص السكارى على صوت الأذان داخل ملهى ليلي -
مصدر يكشف تفاصيل هروب ٧ مساجين من مركز شرطة البلينا -
مساء الأنوار - قراءة فى صحافة الغد .. الثلاثاء 04 إبريل 2017 .. مع أ. محمد صيام -
مساء الانوار: لقاء مع ك/ خوان ماكيدا المدير الفني لـ الإتحاد السكندري ود. شريف إبراهيم -
مصدر: نجم الزمالك السابق تعدى بالضرب على موظف بإمبابة.. وأمن الجيزة ترد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

السيطرة على حريق بغرفة حفظ الملفات بمحكمة دمنهور‎

Google+ Print
السيطرة على حريق بغرفة حفظ الملفات بمحكمة دمنهور‎ السيطرة على حريق بغرفة حفظ الملفات بمحكمة دمنهور‎

أرشيفية

تمكنت قوات الدفاع المدني بالبحيرة من السيطرة على حريق محدود نشب بإحدى غرف حفظ الملفات، بمحكمة دمنهور الابتدائية.

وتلقى اللواء محمد طاحون مدير أمن البحيرة، إخطارًا بالواقعة وانتقلت قوات الحماية المدنية، بقيادة العميد جمال ياسين و تمكنت من السيطرة على الحريق، وكشفت التحريات المعاينة المبدئية أن الحريق نشب بإحدى غرف حفظ ملفات قضايا الجنح التابعة لمحكمة جنح بندر دمنهور، وأسفرت عن خسائر بسيطة في بعض ملفات القضايا.

من ناحيته صرح المستشار مصطفى معجوز رئيس محكمة دمنهور الابتدائية، أن الخسائر محدودة جدًا و لا خوف على مصالح المتقاضين نظرًا لوجود نسخ أخرى من القضايا في حالة تعرض أي ملف للتلف، وقال معجوز إنه قرر تشكيل لجنة لحصر الخسائر و التلفيات، وتم إبلاغ الجهات المعنية للتحقيق في سبب الحريق.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا