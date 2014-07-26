السيطرة على حريق بغرفة حفظ الملفات بمحكمة دمنهور‎

تمكنت قوات الدفاع المدني بالبحيرة من السيطرة على حريق محدود نشب بإحدى غرف حفظ الملفات، بمحكمة دمنهور الابتدائية.

وتلقى اللواء محمد طاحون مدير أمن البحيرة، إخطارًا بالواقعة وانتقلت قوات الحماية المدنية، بقيادة العميد جمال ياسين و تمكنت من السيطرة على الحريق، وكشفت التحريات المعاينة المبدئية أن الحريق نشب بإحدى غرف حفظ ملفات قضايا الجنح التابعة لمحكمة جنح بندر دمنهور، وأسفرت عن خسائر بسيطة في بعض ملفات القضايا.

من ناحيته صرح المستشار مصطفى معجوز رئيس محكمة دمنهور الابتدائية، أن الخسائر محدودة جدًا و لا خوف على مصالح المتقاضين نظرًا لوجود نسخ أخرى من القضايا في حالة تعرض أي ملف للتلف، وقال معجوز إنه قرر تشكيل لجنة لحصر الخسائر و التلفيات، وتم إبلاغ الجهات المعنية للتحقيق في سبب الحريق.