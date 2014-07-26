بالفيديو..بطل «العملية ميسى» : أول فكرة فى مصر والوطن العربى تجسد شخصية القرد

التقت كاميرا فيديو 7قناة اليوم السابع المصورة بالفنان محمود أبو السعود والذى قام بدور القرد فى «العملية ميسى» وقال أنه تقبل فكرة القرد بكل المقاييس لأنها أول فكرة فى مصر والوطن العربى وأنه مسلسل يوجد بيه فانتازيا وكوميدى ودراما واكشن والفكرة ككل جميلة ، قائلا : "كنت خائف فى الأول من البطولة وهى كيف أن تتحمل مسئولية البطولة لأنه كان أول عمل بطولة أقوم بيه فكان الخوف كله هذه المسئولية لكن هى كفكرة أنا موافق بها مليون فى المية.

وأضاف أنهم أخذو وقت طويل فى تحضير الميكب والماسك وبدلة القرد حوالى سنتين وبدأنا التحضير يه من سنه 2012 حتى يتم عرضه فى رمضان 2014

وحول ردود أفعال المواطنين بعد عرض المسلسل قال ردود الأفعال هايلة وأن جميع المواطنين يشكرون فى الشخصية ميسي وبيشكرو فى اللى عمل الدور وهذا بتوفيق من عند ربنا ان انا قدرت اوصل للمشاهد شخصية قرد حقيقى ونجحت فى تجسيد القرد من حيث مشيته وحركاته وكيفية تصفيقه وكيفية اكله حتى يقتنعو ان هذا قرد حقيقى.

وبسؤاله حول ادوار فى الفترة القادمة بعد تجاح العميلة ميسي فقال فى مزحة منه ان يبحث عن دور حشرات مثل الدود ، وقال انه اتعرض عليه عمل جديد ولكنه اجله لحين الانتهاء من تصوير العملية ميسي ، واضاف ان الممثل حين يوضع فى مكانه معينه فإن الورق هو الذى يحدد ما الذي سيفعله هل سيمثل دور يعلم فى ذهن المشاهد ام لا وهل سيعجب المشاهد ام لا واضاف ان المشاهدين الان اصبحو ذكيين جدا حيث انهم يقدرون تعب الممثل وكيف يواجه الممثل متاعب من الماسك الذى البسه والبدلة ايضا التى البسها.