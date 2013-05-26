مقتل خمسة أشخاص فى هجمات بمدينة الموصل العراقية

قال مسئولون، إن سيارة ملغومة استهدفت دورية للشرطة والجيش فى مدينة الموصل، وهو واحد من بين ثلاثة هجمات فى المدينة الواقعة شمالى البلاد خلفت خمسة قتلى.

وقال ضابط شرطة، إن السيارة الملغومة انفجرت صباح اليوم الأحد بجوار وحدة مشتركة من الجيش والشرطة كانت تجرى عمليات تفتيش لأحد المنازل، مما أسفر عن مقتل شرطيين وجندى واحد، وأضاف أن واحداً وعشرين شخصاً، بينهم أربعة مدنيين، أصيبوا.

وفى وسط المدينة، قتل مسلحون شرطيا داخل فى سيارته بعد إطلاق النار عليه، كما عثرت السلطات على جثة رجل طافية فى نهر دجلة، أطلق النار عليه من مسافة قريبة ويداه مكبلتان خلف ظهره، وكانت الموصل، التى تبعد 360 كيلو متراً شمالى بغداد، معقلاً سابقاً لمتشددين.

وأكد مسئول صحى حصيلة الضحايا، وتحدث المسئولان شريطة عدم ذكر اسميهما لأنهما غير مخولين بالتحدث إلى وسائل الإعلام.