دروجبا.. عاد ليسجل في أرسنال!

ربما عودة ديدييه دروجبا لا تمثل قلقا بالنسبة لأي فريق سيواجه تشيلسي في الموسم المقبل بالنظر إلى تراجع مستوى الفيل الإيفواري مع بلوغه 36 عاما.. إلا أرسنال!

أرسنال الفريق الوحيد الذي قد يشعر بالقلق من عودة دروجبا لصفوف الدوري الإنجليزي مرتديا قميص تشيلسي.

فنجم كوت ديفوار والكرة الإفريقية متخصص في هز شباك المدفعية منذ فترته الأولى في تشيلسي التي بدأت 2004.

دروجبا لعب 15 مباراة ضد أرسنال بقميص تشيلسي.. فماذا فعل؟

سجل لاعب مرسيليا السابق 15 هدفا في مرمى المدفعجية خلال 15 مباراة.. جيد هه؟

المثير أن دروجبا سجل في أرسنال حتى بعد رحيله عن تشيلسي، وهو يرتدي قميص جالاتاسراي التركي في الصيف الماضي خلال كأس الإمارات الودي.