انتشال طفل وشابين لقوا مصرعهم غرقًا بالمنوفية

لقي طفل فى عامه الأول وشابان في العقد الثاني من عمريهما مصرعهم غرقًا بمحافظة المنوفية، وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال الجثث ونقلهم للمستشفى وقررت النيابة العامة التصريح بدفن الجثث بعد نفي الشبهة الجنائية.

وتلقى اللواء سعيد ابو حمد مدير أمن المنوفية إخطارًا من اللواء مجدي سابق حكمدار المديرية، يفيد ببلاغ من شرطة النجدة بالعثور على جثتين لشابين أسفل كوبري المشاه ببحر شبين الكوم بقرية كفر المصيلحة وتم انتشال جثة كل من يوسف محمد قشقوش 16 سنة ومحمود السيد الكتعة 17 سنة.

وبسؤال والديهما أقرا أنه أثناء قيام نجليهما بالاستحمام جرفهما التيار لعدم إجادتهما السباحة ونفيا الشبهة الجنائية وتم التصريح بدفن الجثتين.

فيما تلقى مركز شرطة أشمون بلاغا من فاطمة الخولي 22 سنة بقرية الدراجيل بغرق طفلها محمد عبد العظيم عام واحد بمجرى مائي أمام المنزل أثناء لهوه ونفت الشبهة الجنائية وتم تحرير محضر بالواقعة.