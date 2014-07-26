وصول 111 ألف طن بوتاجاز وبضائع لموانئ السويس

قال اللواء بحري حسن فلاح رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر إن موانئ السويس استقبلت 111 ألف طن بضائع وبوتاجاز قادمة من شرق أسيا.

وأضاف رئيس الهيئة أن ميناء الزيتيات استقبل اليوم لاستقبال السفينة ارزوجاز وعلى متنها 6000 طن بوتاجاز قادمة من ميناء ينبع السعودى و على متنها 6000 طن بوتاجاز.

ويستعد ميناء الأدبية اليوم لاستقبال السفينة بلو بريدج وعلى منها 10059 طن كبريت زراعي صب قادمة من ميناء رابيج كما يستقبل الميناء السفينة ايسداس 9 وعلى متنها 999 طن كيماويات قادمة من الهند و يغادر الميناء السفينة سبريت اوف مومباى و على متنها 18000 طن بضائع عامة متجهة إلى بورسودان و السفينة نور وعلى متنها 4000 طن بضائع عامة متجهة إلى العقبة.

ويشهد ميناء سفاجا اليوم و صول العبارة اليوسيفية وعلى متنها 2011 راكب و333 سيارة والعبارة الرياض و على متنها 1118 راكب و 146 سيارة و السفينة نما اكسبريس و على متنها 60 شاحنة و 48 سيارة و 11 سيارة والسفينة طابا و على متنها 44 شاحنة و 2 سيارة و 9 راكب.

ويستقبل ميناء نويبع اليوم العبارة برنسيسة وعلى متنها 121 راكب و 52 سيارة و العبارة ايلة و على متنها 610 راكب و 70 سيارة و 5 شاحنة ويغادر الميناء العبارة سيناء و على متنها 41 راكب و 39 شاحنة.

واستقبل ميناء سفاجا بالأمس العبارة اليوسيفية و على متنها 977 راكب و323 سيارة و العبارة الرياض وعلى متنها 855 راكب و 142 سيارة و الحرية و على متنها 34 شاحنة و 5 راكب و العبارة القاهرة و على متنها 1080 راكب و 85 سيارة وغادر الميناء بالأمس اليوسيفية وعلى متنها 23 راكب و8 سيارة و 1 شاحنة و الرياض و على متنها 32 راكب و 1 سيارة.

كما شهد ميناء نويبع بالأمس وصول رحلتين للعبارة آيلة وعلى متنها 1170 راكب و25 شاحنة و 163 سيارة و وصول العبارة سيناء وعلى متنها 247 راكب و 64 سيارة و37 شاحنة و غادر الميناء بالأمس العبارة سيناء و على متنها 37 راكب و 37 شاحنة و 60 طرد سمك و رحلتين مغادرة للعبارة آيلة و على متنها 179 راكب و 7 شاحنة و 3 سيارة.