“مريضة نفسية” تضرب جارتها حتى الموت بالمنوفية

لقيت ربة منزل بقرية عرب الرمل التابعة لمركز قويسنا مصرعها على يد جارة لها مريضة نفسيًا بعد قيامها بالاعتداء عليها بعصا والضرب المبرح على رأسها حتى فارقت الحياة تم تحرير محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.

حيث تلقى اللواء سعيد ابو حمد مدير أمن المنوفية إخطارًا من رئيس مباحث قويسنا يفيد بمصرع “زينب عبد المعطي زهرة” 75 سنة ربة منزل ومقيمة بقرية عرب الرمل داخل منزلها بالقرية، وبالانتقال تبين أن جارتها “جيهان عبد العليم سلامة” 35 سنة مريضة نفسية قامت بالتعدي عليها بالضرب بعصا مما أدى إلى وفاتها.

وبسؤال نجل شقيقة المتوفية “عبد المعطى بيومي” 52 سنة مدرس قرر بقيام المشكو فب حقها بالدخول إلى منزل المجني عليها والتعدي عليها بالضرب بعصا مما أدى إلى وفاتها فى الحال؛ وتم نقل الجثة إلى مستشفى قويسنا المركزي وتحرير محضر رقم 21381 جنح مركز قويسنا لسنة 2014 وجاري العرض على النيابة.