مظاهرات في نيويورك ضد عدوان إسرائيل على غزة

تظاهر آلاف الأشخاص في ميدان «تايمز» بنيويورك، السبت، منددين بالعدوان الإسرائيلي على غزة، والصمت الدولي تجاهه.

وحمل المتظاهرون الأعلام الفلسطينية، كما رفع بعضهم أعلام تركيا، وحملوا لافتات مكتوب عليها عبارات من قبيل «فلسطين حرة»، «الاحتلال جريمة»، «تحيا فلسطين»، «أوقفوا قتل أطفالنا»، وشاركت مجموعات يهودية في المظاهرة، التي لاقت دعما من المارة من الأمريكيين ومواطني الدول الأخرى.

وانطلق المشاركون بعد ذلك في مسيرة انتهت أمام مبنى ممثلية إسرائيل الدائمة في الأمم المتحدة، حيث رددوا شعارات معارضة للعدوان الإسرائيلي، قبل أن يتفرقوا.

وتسببت الغارات الإسرائيلية من الطائرات، والآليات المدفعية، والزوارق البحرية، المتواصلة على قطاع غزة منذ 20 يوما، في استشهاد 900 فلسطيني بينهم 250 طفلا، و102 امرأة، وإصابة 5900 آخرين، حتى صباح السبت، وفقا لما قاله الناطق باسم وزارة الصحة الفلسطينية، أشرف القدرة.

يأتي ذلك في الوقت الذي بدأ سريان التعليق المؤقت لإطلاق النار في قطاع غزة، بين الفصائل الفلسطينية، والجيش الإسرائيلي لمدة 12 ساعة، بناءً على طلب أممي لتمكين توصيل الاحتياجات الإنسانية للسكان.