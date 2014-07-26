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محافظ الجيزة يكلف حى الهرم بتشديد أعمال النظافة استعداداً للعيد

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تفقد الدكتور على عبد الرحمن، محافظ الجيزة، أعمال رفع كفاءة ونظافة طريق المنصورية، والشارع السياحى، والذى تم رصفه مؤخراً ضمن تطويرات المنطقة الأثرية.

وكلف محافظ الجيزة محمد الشافعى، رئيس حى الهرم، بالتركيز خلال هذه الفترة على نظافة وكنس الشوارع وتجهيز ساحات صلاة العيد لاستقبال المصلين، وتكثيف أعمال النظافة بطريق ترعة المنصورية، وذلك فى إطار استعدادات المحافظة لاستقبال عيد الفطر المبارك.

ومن المقرر أن يقوم محافظ الجيزة بالمرور على عدد من المناطق بعدد من الأحياء، للتأكد من استعدادات الأحياء لعيد الفطر.

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