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المتحدثة باسم الحكومة البريطانية تلتقى مع العالم العربى عبر "فيسبوك"

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المتحدثة باسم الحكومة البريطانية تلتقى مع العالم العربى عبر "فيسبوك" المتحدثة باسم الحكومة البريطانية تلتقى مع العالم العربى عبر "فيسبوك"

أعلنت المتحدثة باسم البريطانية فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، روزمارى ديفيس، تنظيمها لقاء مفتوحا مع مواطنى العالم العربى عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك".

وقالت ديفيس لوكالة الأنباء الألمانية إنها ستجيب من خلال هذا اللقاء "على الأسئلة التى يطرحها القراء والمتابعون حول الأوضاع فى سوريا ومصر وعملية السلام فى الشرق الأوسط".

وذكرت أن صفحتها (روزمارى ديفيس) على "فيسبوك"سوف تستقبل الأسئلة منذ اليوم الأحد لمدة ثلاثة أيام لتجيب عليها بعد غد الثلاثاء من الساعة الثالثة من بعد الظهر بتوقيت الإمارات.

ويعتبر هذا اللقاء الثانى الذى تجريه المسئولة البريطانية عبر الإنترنت إذ سبق لها وأجرت أول لقاء فى ديسمبر 2012 على موقع "تويتر"، واتجهت "لإجراء اللقاء الثانى عبر "فيسبوك" لكى تتمكن من تقديم أجوبة مطولة وشافية غير مقيدة بعدد الكلمات التى تفرضها الإجابات على تويتر".

يذكر أن المتحدثة باسم الحكومة البريطانية فى المنطقة تقيم فى مدينة دبى، وسبق لها أن عملت مديرة لقسم الشرق الأدنى فى وزارة الخارجية البريطانية بين عامى 2005 و2006، ومديرة لقسم العراق فى نفس الوزارة بين عامى 2000 و2001، والسكرتير السياسى الأول فى بعثة بريطانيا لدى الأمم المتحدة بين عامى 2001 و2005.

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مصر 365

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