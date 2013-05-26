والى جنوب دارفور يتهم "المثقفين" بتأجيج الصراع فى الإقليم

اتهم والى جنوب دارفور اللواء آدم محمود جار النبى من سماهم بالمثقفين بتأجيج نيران الفتنة والصراعات القبلية فى إقليم دارفور بغرب السودان.

> وقال آدم الوالى، فى حوار مع صحيفة (الرأى العام) نشرته اليوم الأحد، "إن السياسيين مقصرون تقصيرا كبيرا، خاصة أبناء الولاية سواء كانوا فى نيالا أو فى الخرطوم، مضيفا " أن المواطن البسيط الذى يرعى ويزرع ليست له أية صلة مع الطرف الآخر، وأن همه فى زراعته ورعيه ".

> وأكد أن تأجيج الصراعات يأتى من (الإخوة المثقفين)، فبدلا من أن يمهدوا للحوارات يؤججون الصراع ونيران الفتنة، مضيفا أنه واجه هؤلاء بهذا الأمر، مطالبا بالاحتكام لصوت العقل والحوار، وقال "يجب أن نهدى الأهل البسطاء الذين لايعلمون ما تجرهم إليه هذه الصراعات".

> وأضاف الوالى أن هذه الصراعات مدفوعة بخطط استراتيجية كبيرة لا يعى المواطن بها، مشيرا إلى أنها خطط من جهات تستهدف تقسيم السودان والتفريق بين أبنائه وبث الفتنة والخلافات القبلية والعرقية وسطهم.