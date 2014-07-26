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نيويورك تايمز: روسيا تكثف دعمها العسكري للمتمردين فى الحرب الأوكرانية

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نيويورك تايمز: روسيا تكثف دعمها العسكري للمتمردين فى الحرب الأوكرانية نيويورك تايمز: روسيا تكثف دعمها العسكري للمتمردين فى الحرب الأوكرانية

ذكرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية اليوم، أن روسيا تعمق على ما يبدو تدخلها فى الحرب الدائرة فى شرق اوكرانيا، بدلاً من التراجع عن دعم المتمردين بعد إسقاط طائرة ركاب ماليزية الأسبوع الماضي فيما يعتبره مسئولون اوكرانيون وامريكيون تصعيداً خطيراً في حكم المؤكد أن من شأنه ان يفرض انتقاما أشد وطأة من جانب الولايات المتحدة واوربا .

وأوضحت الصحيفة فى تقرير بثته على موقعها الالكتروني، أن روسيا كثفت تدخلها المباشر فى القتال الدائر بين الجيش الاوكراني والمتمردين الإنفصاليين بإرسالها المزيد من قواتها الى الحدود فيما تستعد لتسليح المتمردين باسلحة اكثر قوة من بينها منصات اطلاق صواريخ تورنادو المتطورة.

ونقلت الصحيفة عن مسئولين قولهم، إستناداً إلى صور إلتقطها قمر صناعي ومعلومات إستخباراتية أخرى ، أن روسيا نصبت أسلحة ثقيلة من بينها دبابات ومركبات قتالية اخرى في عدة نقاط على الحدود تتصاعد فيها حدة القتال كما شنت روسيا هجمات بالمدفعية امس الاول على شرق اوكرانيا انطلاقا من الاراضى الروسية على حد قول مسئولين فى واشنطن وكييف.

أ ش أ

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