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المحكمة العليا بالسعودية تدعو لتحرى هلال شوال غداً

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المحكمة العليا بالسعودية تدعو لتحرى هلال شوال غداً المحكمة العليا بالسعودية تدعو لتحرى هلال شوال غداً

دعت المحكمة العليا بالسعودية، عموم المسلمين بالمملكة إلى تحري رؤية هلال شهر شوال لهذا العام 1435هـ مساء غد الأحد ،وإبلاغ اقرب محكمة وتسجيل شهادته لديها.

وقالت المحكمة فى بيان، “نظرا لعدم رؤية هلال شهر رمضان مساء يوم التاسع والعشرين من شهر شعبان لهذا العام 1435 هـ وإتمام عدة شهر شعبان ثلاثين يوما بناء على ذلك، فإن المحكمة العليا بالمملكة العربية ترغب من عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة تحري رؤية هلال شهر شوال لهذا العام 1435هـ ، مساء يوم الأحد التاسع والعشرين من شهر رمضان المبارك حسب الرؤية الثلاثين بحسب تقويم أم القرى لعام 1435 هـ , وترجو المحكمة العليا ممن يراه بالعين المجردة أو بواسطة المناظير إبلاغ أقرب محكمة إليه ، وتسجيل شهادته لديها ، والاتصال بأقرب مركز لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة”.

أ ش أ

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