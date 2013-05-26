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جيهان منصور: على مصر اتخاذ موقف حاسم من حماس

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جيهان منصور: على مصر اتخاذ موقف حاسم من حماس جيهان منصور: على مصر اتخاذ موقف حاسم من حماس

كتب : فاطمة النشابي الأحد 26-05-2013 10:52

قالت الإعلامية جيهان منصور، مقدمة برنامج "صباحك يا " على قناة "دريم"، إن إعلان حركة حماس مقتل الضباط الثلاثة وأمين الشرطة المختطفين منذ ٢٠١١، وعدم معرفتها مكان دفنهم، يحمل علامات استفهام، خاصة بعد اختطاف الجنود السبعة في سيناء وعودتهم مؤخرًا.

وتساءلت منصور، عبر حسابها على موقع "تويتر": "أين الدولة المصرية والأجهزة الأمنية ولماذا الإعلان الآن، وهل الطبيعي أن نعلم من حماس وليس من مصر؟".

وأضافت "منصور" أن حماس أبلغت الجانب المصري بمقتل الضباط المختطفين وأمين الشرطة، فلماذا لم يبلغنا المسؤولين المصريين؟ وكيف علمت حماس بمقتلهم ولا تعرف أين دفنوا؟!.

وتابعت "منصور": "نطالب بالقصاص من خاطفي الضباط وأمين الشرطة، ونطالب مصر باتخاذ موقف حاسم من حماس. لقد هرمنا".

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