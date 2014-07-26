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يديعوت أحرونوت: إسرائيل تواصل عملياتها في غزة رغم بدء الهدنة الإنسانية

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يديعوت أحرونوت: إسرائيل تواصل عملياتها في غزة رغم بدء الهدنة الإنسانية يديعوت أحرونوت: إسرائيل تواصل عملياتها في غزة رغم بدء الهدنة الإنسانية

غارة اسرائيلية على قطاع غزة-ارشيفية

ذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية اليوم، السبت، أن الجيش الإسرائيلي سوف يواصل عملياته فى قطاع غزة للبحث عن أنفاق التهريب وتدميرها رغم دخول هدنة وقف إطلاق النار بين اسرائيل وحركة حماس فى قطاع غزة حيز التنفيذ والتي تستمر حتى الساعة الثامنة مساء اليوم.

وأضافت الصحيفة في تقرير بثته على موقعها الالكتروني أن هذه الهدنة الانسانية ،التي تستمر لمدة 12 ساعة فقط، تفتح نافذة صغيرة امام دبلوماسيين ومفاوضيين سيجتمعون اليوم فى العاصمة الفرنسية باريس للضغط من أجل التوصل لاتفاق دائم وتجنب استمرار الصراع الحالي.

ونقلت الصحيفة عن الميجور جنرال يوآف مردخاي منسق الانشطة الحكومية فى الضفة الغربية قوله ان الفلسطينيين الذين خرجوا من بيوتهم اثناء العملية العسكرية الاسرائيلية، لن يتمكنوا من العودة خلال هذه الهدنة لقصر مدتها كما ان الجيش سيواصل بحثه عن انفاق التهريب لتدميرها.

وأشارت الصحيفة إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وافق أمس على وقف لإطلاق النار لمدة 12 ساعة بدأ صباح اليوم السبت من الساعة السابعة صباحا بتوقيت اسرائيل فيما اعلنت حماس موافقتها أيضا على الهدنة لكن المتحدث باسمها سامي ابو زهري قال أنها ستبدأ الساعة الثامنة صباحا.

وتابعت الصحيفة أن وزير الخارجية الامريكية جون كيري يدفع من جانبه إلى تطبيق هدنة لمدة أسبوع حتى يتمكن ممثلون عن كل من طرفي النزاع ودول اجنبية اخرى إلى الاجتماع ومناقشة سبل التوصل إلى هدنة دائمة.

ولفتت الصحيفة إلى أن العديد من المسؤولين في الإسرائيلية أبدوا معارضتهم لوقف إطلاق النار اذا لم يتضمن نزع سلاح غزة وتدمير انفاق التهريب المحفورة على مدى سنوات من قبل حماس وتستخدم لتخزين الأسلحة وكذلك لشن هجمات مسلحة ضد إسرائيل.

فيما أعلنت حماس أنها لن تقبل اتفاقًا لا يتضمن رفع الحصار عن غزة، وفتح المعابر البرية إلى القطاع وتوسيع حقوق الصيد.

أ ش أ

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