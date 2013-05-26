الأهالي يحرقون كنترول مدرسة ثانوي بكفر الشيخ بسبب صعوبة الامتحانات

أشعل مجهولون النار في كنترول مدرسة الرياض الثانوية المشتركة مما أدى لالتهام أوراق الإجابة أكد محمد سعيد عطية وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ أنه أوفد لجنة للمدرسة لمحاولة استخراج النتيجة ومدى إمكانية ذلك من عدمه والاستفسار عن وجود النتيجة على سيديهات أم لا

> كما توجهت نيابة الرياض ورئيس مباحث الرياض لمعاينة كنترول المدرسة ومحاولة الكشف عن الجناة وعلى جانب أخر تواجد عدد من أولياء أمور الطلاب بمدرسة بيلا الصناعية بنين لتغتشيش الطلاب وسط عجز المراقبين من الرد وأصيب رئيس اللجنة بحالة إغماء

> وتمت مخاطبة مديرية أمن كفر الشيخ وقرر اللواء أسامة متولي مدير أمن كفر الشيخ بالتنسيق مع محمد سعيد عطية وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ بتوجه قوة أمنية لمنع دخول اللجان

> كما تشهد مدينة بلطيم وقفة احتجاجية لعدد من الطلاب وأولياء الأمور أمام أدارة بلطيم التعليمية اعتراضا على نتيجة الصف الأول الثانوي بمدرسة جلال الدين الدسوقي الثاوية حيث أسفرت نتيجة الامتحانات عن أن 150طالب لهم الحق في دخول الدور الثاني لرسوبهم في عدد من المواد وطالب الطلاب وعدد من أولياء الأمور إقالة مدير الإدارة التعليمية .

> وأكد الطلاب أن بعض الطلاب رسبوا لنقص درجة أو أكثر وأنه لا توجد مساواة في النتيجة وأضاف أولياء الأمور أنه غير المعقول أن يرسب 150 طالب في المواد وأكبر عدد من الممكن أن يكون له حق في الدور الثاني قبل ذلك لا يتعدى حوالي 50طالب ربما يزيد قليلاً