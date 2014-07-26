أبناء الوطن يرحبون بتمديد التسجيل بالخدمة الوطنية

رحب أبناء الوطن من الذكور والإناث بقرار هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية بتمديد فترة التسجيل لمدة أسبوع آخر يبدأ في الثالث من أغسطس المقبل، ويستمر حتى السابع منه، مؤكدين أن هذا القرار يأتي انطلاقاً من حرص الهيئة على إتاحة الفرصة لجميع أبناء الوطن الحاصلين على الثانوية العامة هذا العام على التسجيل في الخدمة الوطنية، ويراعي الظروف التي حالت دون تسجيلهم من أجل نيل شرف الالتحاق بالخدمة الوطنية لرد الجميل للوطن والقيادة الرشيدة، والذود والدفاع عنه ضد كل من تسول له نفسه التفكير في النيل من المكتسبات التي تحققت للوطن وأبنائه على مدار أكثر من أربعة عقود هي عمر الدولة.

وأكد بعض أبناء الوطن ممن لم يتمكنوا من التسجيل أن التمديد لأسبوع آخر يبدأ بعد إجازة عيد الفطر المبارك سيمنحهم فرصة كبيرة لإنهاء عملية التسجيل خاصة أن التسجيل بدأ في شهر رمضان المبارك، وأثر ذلك في قيام البعض منهم بالتقدم إلى مراكز التسجيل، نظراً لضيق الوقت ولظروف الصيام، كما أن اشتراط الهيئة الصيام لفترة 8 ساعات قبل إجراء الكشف الطبي أثر بدروه في إنهاء عملية التسجيل باعتبار أن الكشف الطبي شرط أساسي للتسجيل.

شكر للهيئة

وأعربوا عن شكرهم للهيئة التي تلمست الظروف التي حالت دون قيامهم بالتسجيل حتى الآن، وحرصها على إتمام التسجيل بكل سهولة ويسر وعملت على تمديد فترة التسجيل مرتين، الأولى من 20 إلي 24 يوليو الجاري، والثانية من 3 إلى 8 أغسطس المقبل بعد أن كانت مدة التسجيل الأولى من 13 إلى 17 يوليو الحاري، مشيرين إلى أن هذا يأتي من حرص الهيئة على التحاق كل من تتوافر فيهم الشروط بالخدمة الوطنية، وفي الوقت نفسه عدم تطبيق العقوبات والغرامات المالية المنصوص عليها في القانون على من يتخلف منهم عن التسجيل.

أعداد كبيرة قبل التمديد

وشهدت عملية التسجيل أمس الأول توافد أعداد كبيرة من أبناء الوطن من الذكور والإناث للحاق بالتسجيل في اليوم الآخر، وقبل قرار الهيئة بالتمديد، وذلك بمراكز التسجيل الأربعة على مستوى الدولة بشعبة تجنيد معسكر آل نهيان في أبوظبي، ومركز تجنيد العين بمعسكر العين في مدينة العين، ومركز تجنيد الشارقة بمعسكر الرحمانية، ومعسكر ليوا في المنطقة الغربية.

وقال خلفان سلطان المرر الحاصل على الثانوية العامة من مدرسة عبادة بن الصامت بالخان بمجموع 77% إن ظروفاً منعته من التقدم بأوراق التسجيل طوال الفترة السابقة، ولكنه كان حريصاً على الحضور في اليوم الأخير وقبل إغلاق باب التسجيل لحرصه على أن يكون ضمن الدفعة الأولى للالتحاق بالخدمة الوطنية.

حرص

وحرص عبد الله مبارك متقاعد عمل لمدة 26 عاماً في قطاع البترول على اصطحاب ابنه خالد الحاصل على الثانوية من مدرسة الظفرة الخاصة بالمصفح بمجموع 76% للتسجيل في الخدمة الوطنية، وكان معه أصغر أبنائه سلمان.

وقال خالد إن سبب تأخره إلى اليوم الأخير للتسجيل يرجع إلى تأخر حصوله على شهادة النجاح في الثانوية، التي تعتبر شرطاً أساسياً للتسجيل.

وقال، إنه حرص عن اصطحاب ابنه الصغير سلمان في الصف الخامس الابتدائي ليرى التسجيل ويتعرف إلى أجواء التقدم للخدمة الوطنية لزرع روح الوطنية والعزة والكرامة في نفسه مبكراً.

الكلية العسكرية

أوضح محمد حسن الطنيجي الحاصل على الثانوية من مدرسة الرمس برأس الخيمة أنه تقدم للتسجيل مرشحاً بكلية عسكرية لأنه ينوي استكمال دراسته في المجال العسكري، مشيراً إلى أن قانون الخدمة الوطنية شرف لكل أبناء الوطن والجميع كانوا ينتظرونه منذ سنوات.