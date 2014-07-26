مجلس أحمد آل سودين يستضيف أحمد الكبيسي

شهد مجلس أحمد آل سودين في العين، محاضرة لفضيلة الشيخ الدكتور أحمد الكبيسي بمناسبة يوم زايد للعمل الإنساني في الذكرى العاشرة لوفاة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وتحدث الكبيسي عن مآثر الشيخ زايد ورؤيته الصائبة التي تجلت في إنجازاته التي لا تحصى، حيث سجل التاريخ اسم زايد بأحرف من نور ضمن عظماء في العالم.

وثمن الكبيسي دور المؤسسات الإنسانية والخيرية الإماراتية في دعم الفقراء والمحتاجين في العالم، والعمل على تنمية الدول الصديقة من خلال البرامج الخيرية وتقديم الخدمات الإنسانية. وأوضح أن العمل الخيري كثقافة وقيمة إنسانية جبل عليها مجتمع الإمارات منذ الأزل، وحبا الله هذه الدولة بقيادة رشيدة رسخت مبادئ وقيم ومفاهيم الخير، والدليل على ذلك ما تقدمه الإمارات من عطاء إنساني داخل وخارج الحدود.

من جهته أكد أحمد آل سودين أنه على الرغم من رحيل الشيخ زايد طيب الله ثراه، قبل عشر سنوات إلا أن ذكراه كانت وستظل باقية في قلوبنا لأعماله الجليلة وإنجازاته التي لا تحصى التي شملت كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية.

وأضاف: إن القيادة الرشيدة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وإخوانه أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات تسير على نهج الشيخ زايد وحكمته ورؤيته الثاقبة للمستقبل.