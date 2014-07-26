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تعيين حسام كامل مديرا لمستشفى باب الشعرية الجامعى

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أصدر الدكتور أسامة العبد رئيس جامعة الأزهر قرارا بتعيين الدكتور حسام الدين حسين كامل أستاذ النساء والتوليد بكلية طب بنين الأزهر، مديرا عاما لمستشفى باب الشعرية الجامعى التابع لجامعة الأزهر.

وقال كامل، وفق بيان اليوم السبت، إنه سيعمل على النهوض بالخدمات الطبية فى المستشفى فى ظل إطار حرص الدولة وتوجه فى الارتقاء بالمنظومة الصحية بمستشفيات الأزهر، موضحا أن مستشفى باب الشعرية الجامعى يقدم الخدمة الطبية المتميزة لجميع المصريين على مدار 24 ساعة.

وحصل "حسام الدين" على بكالوريوس الطب والجراحة فى جامعة الأزهر فى ديسمبر 1986 ثم حصل على الماجستير فى تخصص التوليد وأمراض النساء فى 1990 ثم الدكتوراه فى عام 1997وتدرج وظيفيا من مدرس بكلية الطب ومرورا استاذ مساعد حتى حصل على الاستاذية عام 2008 ، وشارك فى العديد من المؤتمرات الدولية.

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مصر 365

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