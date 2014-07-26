ارتفاع ضحايا العدوان الاسرائيلي على غزة لـ 883 شهيدا و5840 جريحا

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن الحصيلة الإجمالية لضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة المتواصل منذ السابع من الشهر الجاري وصلت إلى 883 شهيدا وأكثر من 5840 جريحا.

وقال الناطق باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة إن “حصيلة العدوان الصهيوني في الاربع ساعات الاولى لهذا اليوم السبت بلغت 19 شهيدا واكثر من 100 جريح”

وأشار الى أن جيش الاحتلال ارتكب مجزرة جديدة بحق عائلة النجار بخان يونس جنوب القطاع عندما قصف منزلهم فوق رؤوس ساكنيه مما أدى الى استشهاد 8 واصابة نحو 20 بجراح مختلفة بينهم 4 اطفال ومسن ومسنة وشاب وسيدة.

وأضاف أن ثلاثة شهداء اخرين ارتقوا اثنان جراء استهداف منزل في غارة بمدينة غزة والثالث بمنطقة الزوايدة وسط القطاع.

أ ش أ