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ضبط 3 مطلوبين علي ذمة قضايا خلال حملة امنية بسوهاج‎

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ضبط 3 مطلوبين علي ذمة قضايا خلال حملة امنية بسوهاج‎ ضبط 3 مطلوبين علي ذمة قضايا خلال حملة امنية بسوهاج‎

القبض – أرشيفية

تمكنت وحدة مباحث مركز سوهاج من ضبط كلا من:-

فتحى على حسين سن 24 عامل بالمطاحن ومقيم أولاد نصير مركز سوهاج 00والمطلوب ضبطه وإحضاره فى القضية رقم 766 أدارى قسم ثان سوهاج لسنة 2014م ” قتل عمد ” .

و حمزاوى محمد عبد الكريم حمزاوى وشهرته ” إسلام ” سن 25 عامل ومقيم القرامطة غرب -مركز سوهاج والمطلوب ضبطه وإحضاره في القضية رقم 5787 أدارى مركز سوهاج لسنة 2013م ” شروع فى قتل “.

و تمكنت وحدة مباحث مركز المنشاه من ضبط المتهم / جمال عبد الحميد همام سن 24 حاصل على ثانوية أزهريه ومقيم الرويهب – مركز المنشاه والمطلوب ضبطه وإحضاره في القضية رقم 2814 أدارى مركز المنشاة لسنة 2014م ” سرقه بالاكراه تحت تهديد السلاح ” .

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