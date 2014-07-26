أخبار عاجلة

اليوم.. بدء محاكمة أحمد عز وعمرو عسل في ''تراخيص الحديد'' -
تغطية خاصة - د/ مصطفى الفقي: الولاات المتحدة الأمريكية ملزمة بتنفيذ تصريحات ترامب مع الرئيس السيسي -
فيديو.. الغيطي لطارق عامر: «أقطع دراعي لو نفذت تعهداتك» -
شريف إسماعيل: السيسي يطالب ترامب بالتصدي لتمدد التطرف والإرهاب -
جامعة المنصورة تكذب تصريحات رئيس لجنة التعليم بالبرلمان بشأن فسادها -
فيديو صادم.. رقص السكارى على صوت الأذان داخل ملهى ليلي -
مصدر يكشف تفاصيل هروب ٧ مساجين من مركز شرطة البلينا -
مساء الأنوار - قراءة فى صحافة الغد .. الثلاثاء 04 إبريل 2017 .. مع أ. محمد صيام -
مساء الانوار: لقاء مع ك/ خوان ماكيدا المدير الفني لـ الإتحاد السكندري ود. شريف إبراهيم -
مصدر: نجم الزمالك السابق تعدى بالضرب على موظف بإمبابة.. وأمن الجيزة ترد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

القيادة الفلسطينية: أي تهدئة مع إسرائيل يجب أن تضمن الاستجابة للمطالب الفلسطينية

Google+ Print
القيادة الفلسطينية: أي تهدئة مع إسرائيل يجب أن تضمن الاستجابة للمطالب الفلسطينية القيادة الفلسطينية: أي تهدئة مع إسرائيل يجب أن تضمن الاستجابة للمطالب الفلسطينية

غزة تحت الفصف-أرشيفية

أكدت القيادة الفلسطينية فجر اليوم السبت، أن أي تهدئة مع إسرائيل في قطاع غزة يجب أن تضمن الاستجابة للمطالب الفلسطينية.

وقالت القيادة في بيان عقب اجتماع لأعضاء اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة فتح في رام الله برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إنها تقوم بالتشاور مع مختلف الفصائل والدول الشقيقة والصديقة خاصة للوصول إلى موقف وطني موحد “يؤدي لوقف تام للعدوان الإجرامي في قطاع غزة وضمان أن تكون الهدنة فرصة لتلبية مطالبنا الوطنية وليس فرصة لتحقيق أهداف العدوان”.

وأضافت أنها “تضع نصب أعينها أن العدوان المجرم يجب أن يدفع ثمن جرائمه لا أن يتم مكافأته عليها”.

وشددت القيادة على ضرورة “أن يتم ضمان أن تخرج غزة الصامدة ومجموع القوى الوطنية رافعه الرأس وقادرة عبر التماسك الوطني أن تحبط أهداف العدوان الرامية إلى تمزيق الوفاق الوطني وعزل قطاع غزة عن مجموع الوطن الفلسطيني وبالتالي إسقاط المشروع الوطني الفلسطيني”.

وأعلنت أنها “ستدرس عددا من الخطوات ذات الطابع الاستراتيجي خلال الأيام المقبلة لتعزيز الوفاق الوطني وبناء وحدة وطنية راسخة تضم كل القوى الوطنية الفلسطينية والانتقال بقضيتنا الوطنية إلى مستويات جديدة تجعل إنهاء الاحتلال هي المحور المركزي لكل جهد فلسطيني وعربي ودولي”.

وأكدت القيادة الفلسطينية أن “فك الحصار عن غزة البطلة لن ينفصل عن الهدف الرئيسي بل يجب أن يكون خطوة أولى نحو الخلاص من الحصار والاحتلال الذي يخضع إليه الوطن الفلسطيني بأكمله”.

وأعلنت حركة حماس الليلة قبولها “تهدئة إنسانية” مع إسرائيل اليوم السبت بواسطة الأمم المتحدة في قطاع غزة لمدة 12 ساعة.

وقال المتحدث باسم الحركة سامي أبو زهري في بيان، إنه تم التوصل إلى “توافق وطني على تهدئة إنسانية بواسطة الأمم المتحدة السبت لمدة 12 ساعة من الثامنة صباحا وحتى الثامنة مساء (بالتوقيت المحلي) “.

وأعلنت إسرائيل في وقت سابق أنها وافقت على مبادرة من الأمم المتحدة لإعلان تهدئة إنسانية في قطاع غزة لمدة 12 ساعة يوم السبت.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
سحر نصر: ترامب وعد بضخ استثمارات أمريكية في السوق المصري

سحر نصر: ترامب وعد بضخ استثمارات أمريكية في السوق المصري

نشرة مصراوي: السيسي في البيت الأبيض للمرة الأولى.. وقراران للبطاقات التموينية والتأمين الصحي

نشرة مصراوي: السيسي في البيت الأبيض للمرة الأولى.. وقراران للبطاقات التموينية والتأمين الصحي

أستاذ علوم سياسية: مصر ستلعب دورًا إقليميًا قويًا الفترة المقبلة

أستاذ علوم سياسية: مصر ستلعب دورًا إقليميًا قويًا الفترة المقبلة

تغطية خاصة - اللواء/ سمير فرج: مصر لن تدخل في أي صراع داخل دولة عربية

تغطية خاصة - اللواء/ سمير فرج: مصر لن تدخل في أي صراع داخل دولة عربية