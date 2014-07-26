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أمير الباحة يرعى احتفالات العيد ويزور المنومين

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أمير الباحة يرعى احتفالات العيد ويزور المنومين أمير الباحة يرعى احتفالات العيد ويزور المنومين

    يرعى صاحب السمو الملكي الأمير مشاري بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة أول أيام عيد الفطر المبارك حفل الأهالي الذي سيقام في محافظة بلجرشي بالساحة الشعبية ببني كبير عند الساعة التاسعة مساءً.

ويتضمن الاحتفال مشاركة فرق شعبية متنوعة إضافة الى عدد من القصائد الشعرية وخصّصت اللجنة المنظمة أماكن للأسر في مقر الحفل .

كما يؤدي سمو أمير منطقة الباحة بمشيئة الله تعالى صلاة العيد مع جموع المصلين بجامع الملك فهد بمدينة الباحة.

كما يستقبل سموه بعد أداء الصلاة جموع المهنئين من أصحاب الفضيلة المشايخ ومديري الإدارات الحكومية وأعضاء مجلس المنطقة وشيوخ القبائل والمواطنين والعسكريين وذلك بقصر البريدة بمدينة الباحة يتناول بعدها الجميع طعام الإفطار على مائدة سموه.

كما يقوم أمير الباحة بزيارة للمرضى المنومين بمستشفى الملك فهد بالباحة وتهنئتهم بعيد الفطر والدعاء لهم بالشفاء العاجل.

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