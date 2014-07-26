576 متبرعاً في حملة بر الأحساء للتبرع بالدم

أنهى مركز الفيصلية التابع لجمعية البر بالأحساء مؤخرا حملة التبرع بالدم التاسعة عشرة تحت إشراف مديرية الشؤون الصحية بالأحساء بمشاركة 780 متبرعا وذلك ضمن المشروع الخيري للتبرع بالدم والهادف إلى دعم بنوك الدم بالاحساء.

وذكر عبدالمحسن بوحمد مدير المشروع الخيري للتبرع بالدم بمركز الفيصلية بأن الحملة افتتحت قبل ثلاثة ايام بحضور مدير عام جمعية البر بالأحساء معاذ بن ابراهيم الجعفري ومدير الشؤون الصحية بالأحساء الدكتور عبدالمحسن بن ناصر الملحم ورئيس المجلس الإشرافي للفيصلية عبدالكريم بوخمسين وعضو مجلس إدارة غرفة الأحساء باسم الغدير وعدد من الشخصيات الاجتماعية ورجال الأعمال الداعمين.

وأضاف مدير المشروع بأن الحملة تأتي ضمن المشروع الخيري للتبرع بالدم والهادف إلى دعم بنوك الدم بالمحافظة وقد شهدت إقبالا كبيرا من المتبرعين حيث وصل عدد المقبلين على التبرع 780 متبرعا فيما تم استبعاد عدد المتبرعين ممن ثبتت عدم أهليته للتبرع بعد خضوعه للفحوصات الطبية ليصل عدد المتبرعين إلى 576 متبرعاً.

يذكر أن حملة التبرع بالدم التي ينظمها مركز الفيصلية وفرت أكثر من 7000 لتر من الدم خلال أحد عشر عاما وكانت ولله الحمد داعما لبنوك الدم وتوفير فصائل نادرة.كما تم تسجيل أكثر من 1000 عضو ضمن (جماعة أصدقاء بنك الدم) يتم استدعاؤهم في الحالات الحرجة وفي نهاية حملة التبرع بالدم التاسعة عشرة تم تكريم الطاقم الطبي المشارك والمتعاونين وأعضاء فريق مبادر التطوعي بقيادة مدير الفريق أحمد العيثان.

من جهته قال الجعفري بأن مركز الفيصلية يمثل قصة نجاح في مشروع التبرع بالدم لاستقطابه عدد كبير من المتبرعين بالدم، حيث أن هذا المشروع يعتبر من المشاريع النوعية التي تقدمها الجمعية من خلال مراكزها بالتعاون مع مديرية الشؤون الصحية بالاحساء وهي في الحقيقة تمثل خدمة حقيقة الهدف منها إيجاد مورد جيد لدعم بنك الدم بالمحافظة.

وأضاف الجعفري بأن أهمية المشروع تكمن في الحاجة المتزايدة للتبرع بالدم وذلك لعدة أسباب أهمها كثرة الحوادث المرورية ودعم لمرضى الدم الوراثي. وشكر الجعفري الملحم على حضوره حفل افتتاح حملة التبرع بالدم التاسعة عشرة ودعمه للحملة كما شكر الجعفري جميع الداعمين للحملة والمشاركين في التنظيم من فريق العمل بمركز الفيصلية.