ستاند أب كوميدي ب «الصالة الخضراء» أيام العيد

تشهد الصالة الرياضية المغلقة بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بحي الرفيعة غرب الرياض "الصالة الخضراء" طوال أيام عيد الفطر المبارك العديد من الفعاليات الترفيهية الخاصة بالشباب ضمن برنامج أمانة منطقة الرياض لاحتفالات العيد وذلك

من الساعة التاسعة مساءً وحتى الساعة 11 مساءً، ودخول الفعاليات مجاناً. وتشمل الفعاليات عروض "ستاند أب كوميدي" بمشاركة نخبة من نجوم الكوميديا الارتجالية هم إبراهيم مسيسبي وعبدالله سعيدان وعبدالله محمد ومحمد بازيد وضاح سوار وفادي الشهري وعبدالله الروقي وهشام فقيه ومحمد القرعاوي ورسي. كما ستقام بالصالة فقرات للألعاب في أجواء مصحوبة بالمؤثرات الصوتية والضوئية المحببة للشباب. يذكر أن أمانة منطقة الرياض حرصت على أن يتضمن برنامجها لاحتفالات عيد الفطر المبارك حزمة من الفعاليات المتنوعة الخاصة بالشباب التي تقام في خمسة مواقع مختلفة بمدينة الرياض لقضاء وقت ممتع ومفيد.