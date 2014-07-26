«دايلي ميل» تنشر صورًا تفضح طريقة معاملة إسرائيل للأسرى الفلسطينيين

نشرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، صورًا عن سوء معاملة الجيس الإسرائيلي للأسرى الفلسطينين، نقلها موقع «24» الإخباري الإماراتي، حيث علّق الموقع قائلًا: «بداية من تعريتهم في الهواء الطلق، ووصولاً إلى حشرهم أرضاً ضمن سور من الأسلاك الشائكة وقد عصبت عيونهم، تكشف هذه الصور التي نشرتها دايلي ميل الطريقة اللا إنسانية التي تعامل بها إسرائيل الأسرى الفلسطينيين، خلال عدوانها على غزة».

وأضاف تقرير الموقع: «على الرغم من محاولة (دايلي ميل) تبرير هذه الصور بالقول إن أولئك الأسرى هم (مقاتلون مشتبه بهم في حماس)، فإن الصور نفسها تكشف أن بعضهم مجرد فتيان، وحتى لو كانوا مقاتلين، فإن القوانين الدولية تحرم مثل هذه المعاملة المهينة للأسرى».

وأشار إلى أن «إسرائيل تنفذ حملة اعتقالات في قطاع غزة والضفة الغربية، بالتوازي مع عمليات القصف التي أودت منذ 19 يوماً منذ انطلاق عملية الجرف الصامد بحياة أكثر من 830 فلسطينياً معظمهم من المدنيين والأطفال».