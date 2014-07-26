أخبار عاجلة

اليوم.. بدء محاكمة أحمد عز وعمرو عسل في ''تراخيص الحديد'' -
تغطية خاصة - د/ مصطفى الفقي: الولاات المتحدة الأمريكية ملزمة بتنفيذ تصريحات ترامب مع الرئيس السيسي -
فيديو.. الغيطي لطارق عامر: «أقطع دراعي لو نفذت تعهداتك» -
شريف إسماعيل: السيسي يطالب ترامب بالتصدي لتمدد التطرف والإرهاب -
جامعة المنصورة تكذب تصريحات رئيس لجنة التعليم بالبرلمان بشأن فسادها -
فيديو صادم.. رقص السكارى على صوت الأذان داخل ملهى ليلي -
مصدر يكشف تفاصيل هروب ٧ مساجين من مركز شرطة البلينا -
مساء الأنوار - قراءة فى صحافة الغد .. الثلاثاء 04 إبريل 2017 .. مع أ. محمد صيام -
مساء الانوار: لقاء مع ك/ خوان ماكيدا المدير الفني لـ الإتحاد السكندري ود. شريف إبراهيم -
مصدر: نجم الزمالك السابق تعدى بالضرب على موظف بإمبابة.. وأمن الجيزة ترد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم

«دايلي ميل» تنشر صورًا تفضح طريقة معاملة إسرائيل للأسرى الفلسطينيين

Google+ Print

نشرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، صورًا عن سوء معاملة الجيس الإسرائيلي للأسرى الفلسطينين، نقلها موقع «24» الإخباري الإماراتي، حيث علّق الموقع قائلًا: «بداية من تعريتهم في الهواء الطلق، ووصولاً إلى حشرهم أرضاً ضمن سور من الأسلاك الشائكة وقد عصبت عيونهم، تكشف هذه الصور التي نشرتها دايلي ميل الطريقة اللا إنسانية التي تعامل بها إسرائيل الأسرى الفلسطينيين، خلال عدوانها على غزة».

وأضاف تقرير الموقع: «على الرغم من محاولة (دايلي ميل) تبرير هذه الصور بالقول إن أولئك الأسرى هم (مقاتلون مشتبه بهم في حماس)، فإن الصور نفسها تكشف أن بعضهم مجرد فتيان، وحتى لو كانوا مقاتلين، فإن القوانين الدولية تحرم مثل هذه المعاملة المهينة للأسرى».

وأشار إلى أن «إسرائيل تنفذ حملة اعتقالات في قطاع غزة والضفة الغربية، بالتوازي مع عمليات القصف التي أودت منذ 19 يوماً منذ انطلاق عملية الجرف الصامد بحياة أكثر من 830 فلسطينياً معظمهم من المدنيين والأطفال».

اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية