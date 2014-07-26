ولي العهد يقضي ما تبقى من الشهر الكريم بجوار البيت العتيق

مكة المكرمة - واس

وصل بحفظ الله ورعايته صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع أمس ، إلى مكة المكرمة قادماً من جدة؛ لقضاء ما تبقى من شهر رمضان المبارك بجوار بيت الله الحرام.

ولدى وصول سمو ولي العهد قصر الصفا، رفقة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس ديوان سمو ولي العهد المستشار الخاص لسموه وصاحب السمو الملكي الأمير بندر بن سلمان بن عبدالعزيز، كان في استقباله صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور عبدالعزيز بن سطام بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن عبدالله بن عبدالعزيز أمير منطقة مكة المكرمة وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن سلطان بن عبدالعزيز وصاحب السمو الأمير فواز بن ناصر الفرحان، والرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، ونائب الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام الشيخ الدكتور محمد الخزيم، والمستشار بديوان سمو ولي العهد الدكتور ماجد القصبي، وأمين العاصمة المقدسة الدكتور أسامة البار، ومدير الأمن العام اللواء عثمان المحرج، ومدير شرطة مكة المكرمة اللواء عبدالعزيز الصولي، وعدد من أعيان مكة المكرمة وكبار المسؤولين من مدنيين وعسكريين. وقد تناول الجميع طعام الإفطار على مائدة سمو ولي العهد.