جعجع يحيي ذكرى زنزانته خلال الوجود السوري في لبنان ويهاجم الأسد الأب

هاجم رئيس حزب القوات اللبنانية الرئيس السوري الراحل حافظ الأسد ووصفه بأنه “كاذب في التاريخ”، حسب تعبيره.. وذلك خلال تدشينه لمجسّم زنزانة في مقر إقامته معراب إحياء لذكرى سجنه في عهد الوجود السوريس في لبنان

وقال سمير جعجع، في كلمة له خلال حضور ممثلي قوى 14 آذار، إن “الشرق كان يعيشُ ظروفاً اصطناعية مفروضة عليه بقوة الأنظمة، ولكن اليوم بدأ يكتب تاريخه الحقيقي، إنما للأسف بأغلى ثمن ممكن، وبأسوأ طريقة ممكنة.”

وأضاف جعجع أن “الزنزانة تذكرني دوماً بثورة الأرز (التي وقعت عقب اغتيال رئيس وزراء لبنان الراحل رفيق الحريري واخرجت القوات السورية من البلاد) .

وتابع قائلا : الآن باتت الزنزانة الصغيرة وراءنا مجرّد ذكرى للعبرة، ولكن المشكلة في الوقت الراهن هي في الزنزانة الكبيرة التي نعيشها اليوم في لبنان، وفي الحبس الكبير الذي يعاني منه الشرق بأكمله، فهذا الحبس الكبير، كان الشرق أصلاً موجوداً فيه، فما يحدث اليوم هو أن هذا الشرق يحاول ان يخرج منه، ونشهد ما نشهده لأن السجّان بلا قلب، ولا رحمة، ولا شفقة.

وقال:” في يوم من الأيام، رأيتُ المحققين في السجن في ذهاب وإياب، منشغلون ومصرّون على تركيب تهمة عليّ، فقدّرت أنّهم ممكن أن يكونوا يتحضّرون ليأخذوني ويعدموني بتهمة ظاهرية وحكم محضّر، فبدأتُ أتحضّر إذا ما قاموا بما كنت أفكر به ما هو آخر شيء سأقوله لهم، فكرت مطوّلاً الى أن استقرّ رأيي عند هذه الجملة: “حافظ الأسد أكبر كذّاب ومجرم في التاريخ، وإنتو اللي هون أكبر جبناء ومصلحجيّة وخوَنة وصعاليك بالتاريخ!” هذه العبارة ألا تصح الآن ولو جزئيّاً؟”. على حد قوله

ومن جانبه، حث منسق الأمانة العامة لقوى 14 آذار د. فارس سعيد سمير جعجع على أن يحافظ على موقعه الوطني العابر للطوائف حتى ولو اتى من يقول إن أولويات الجماعة تعلو على مصالح لبنان.

وقال: أنت لست من هذه الطينة، لأنك تؤمن بأن الموارنة خُلِقوا من أجل لبنان ولم يُخلق لبنان من أجل الموارنة. ولأنك دفعت الغالي والنفيس من أجل إيقاف الحرب الأهلية في العام 1990، وتزامنت جهودك مع جهود البطريرك الماروني السابق نصر الله صفير من أجل التأكيد على الإلتزام باتفاق الطائف.

وأضاف قائلا: أُصمُد أمام من يدّعون حماية المسيحيين في الشرق من خلال تحالفِ الأقليات، لأنهم إنما يخيّرون المسيحيين بين القتال الدائم في وجه المسلمين وبين الهجرة الدائمة. فهؤلاء لم يتعلّموا شيئاً من التاريخ، كما أنهم يغلّبون مصالحهم الشخصية على مصلحة الجماعة.

واعتبر أنه “لا يمكننا أن نربط صورتنا كمسيحيين مع صورة أنظمة قاتلة بحجة أن التطرف الإسلامي أخطر علينا من الديكتاتورية، علينا ان نرفضَ هذين الخيارين معاً. علينا ان نرفضَ دولة الخلافة، “خلافة داعش وأخواتها” التي جرفت مقابر السنّة قبل أن تحرق صلبان المسيحيين وتهجّرهم من منازلهم، وهي التي هدّدت بهدم الكعبة. وعلينا أن نرفضَ ولاية الفقيه التي لا تتناسب مع ثقافتنا ونظرتنا للحياة وخياراتنا العربية. نحن نناضل من أجل كرامة الإنسان وحرية الإنسان في دولةِ العيش المشترك، ونناضل من أجل الدولة المدنية الديموقراطية الواحدة السيّدة المستقلة.”

وأكّد ان “الدولة تبقى هي الضامنة الوحيدة للناس، خاصةً للجماعات التي لا تتقن بناء ضمانات رديفة، وعند انهيار الدولة – الضامنة يدفع الناس ثمن هذا الإنهيار”، رأى سعيد “ان ما يجري اليوم في العراق من تشريد وتهجير وتنكيل بالشعب العراقي وبمسيحيي الموصل على وجه الخصوص هو نتيجة انهيار الدولة، وتجدر الإشارة إلى أن المسيحيين العراقيين ليسوا بعشائر وليس لديهم اية ضمانة رديفة عن ضمانة القانون والنظام والدولة. إن ما حدث ويحدث في العراق هو بمثابة إشارة واضحة لنا كي نحافظ على ضمانتنا المتمثّلة باستكمال بناء الدولة والعناية بها، لأن هذا هو الخيار الذي اتخذناه منذ العام 1920، عندما غلبّنا خيار لبنان الكبير على خيار التقوقع والإنعزال. ”

ومن جانبه، أشار النائب اللبناني عن كتلة تيار المستقبل أحمد فتفت إلى ما وصفه بالموقف الشجاع لرئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع حين قدم اعتذاره امام الجميع في ملعب فؤاد شهاب، اذ لم يسبق لأحد أن اعتذر من أمراء الحرب بل على العكس استلموا الحكم على اعلى المستويات في الدولة وما زالوا يقومون بالممارسات الميليشياوية ذاتها، إنهم يسعون للسيطرة على الدولة بالمنطق نفسه، لكن نحن (قوى 14 آذار) نرفض منطق السلاح والاستقواء على الآخرين اذ أننا دعاة بناء البلد من أجل أولادنا وشبابنا ومشروعنا مشروع دولة وسلام وسيادة وحرية واستقلال”.

أ ش أ